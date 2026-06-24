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Kultura

Ještěd chce na seznam UNESCO. Příprava může trvat až deset let

ČTK

Až deset let může podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové (Starostové pro Liberecký kraj) trvat Libereckému kraji proces, na jehož konci by měl být zápis horského hotelu a vysílače Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ještěd
JeštědFoto: Shutterstock
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Nebude to snadné a bude to něco stát, zda do toho kraj skutečně půjde, tak musí rozhodnout krajští radní a také zastupitelstvo, řekla Vinklátová. Zastupitele informovala o setkání se zástupci Národního památkového ústavu a ministerstva kultury.

„Jiná památka na světě tohoto typu a s tou historií, tím příběhem prostě neexistuje. Myslím si, že na ten seznam Ještěd patří,“ uvedla Vinklátová.

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Horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby byl slavnostně položen před 60 lety - v červenci 1966, v provozu je od roku 1973.

Jeho autor Karel Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu 1012 metrů vysoké hory. Stavba je symbolem Liberce i celého kraje.

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Památku koupil Liberecký kraj

Ještě na začátku letošního roku patřil Ještěd a okolní pozemky Českým radiokomunikacím. Počátkem června se stal vlastníkem Liberecký kraj, který za budovu s pozemky a vybavením zaplatil zhruba 185 milionů korun. Asi 30 procent budovy budou radiokomunikace dál užívat, ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun.

Unikátní stavba ale potřebuje po letech provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Kolik to bude skutečně stát, ukáže až projekt a veřejná soutěž.

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„Musíme s památkáři řešit, jak ta obnova proběhne, jestli se budeme držet čistě pietní stránky nebo tam bude přípustná nějaká modernizace, která bude odpovídat 21. století, pokud tam budeme chtít mít hotel nějaké úrovně. Těch aspektů je strašně moc. Budeme také velmi podrobně pracovat s tím, jakým způsobem se bude odehrávat cestovní ruch na Ještědu, aby tam nedošlo k poškození toho prostředí,“ dodala Vinklátová.

Na českém seznamu uchazečů o zápis mezi památky světového dědictví UNESCO jsou mimo Ještědu také třeba hrad Karlštejn, industriální soubory v Ostravě, luhačovické lázně nebo pevnost Terezín.

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