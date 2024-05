Nizozemci odložili koncert Jerusalem Quartetu. Po kritice ustoupili, bude se konat

Pod vlnou kritiky se tento týden ocitla slavná koncertní síň Concertgebouw v nizozemském Amsterdamu, když s poukazem na bezpečnost odložila dva koncerty izraelského komorního souboru Jerusalem Quartet. Po vlně nesouhlasu, ke které se přidal i šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov, pořadatelé ustoupili. Izraelci odehrají alespoň sobotní koncert.

Jak píše agentura DPA, izraelské smyčcové kvarteto založené roku 1996 mělo v nizozemské metropoli vystoupit tento čtvrtek a znovu v sobotu. Koncertní síň ale vystoupení krátce předtím odložila na neurčito.

"Nebyli bychom teď schopni zajistit bezpečnost návštěvníků, pracovníků a hudebníků v budově," uvedla poté, co byly před sídlo Concertgebouw svolány dvě protiizraelské demonstrace. Jejich organizátoři nesouhlasí s odvetnou vojenskou operací židovského státu v Pásmu Gazy, reagující na útoky palestinského teroristického hnutí Hamás z loňského 7. října.

Organizátoři si podle ředitele koncertní síně Simona Reininka vyhodnotili, že za současné situace představuje příjezd Jerusalem Quartetu do budovy s kapacitou 2500 návštěvníků příliš velké riziko. "Jediným a hlavním důvodem" přitom bylo dění na kampusu Amsterdamské univerzity, kde začátkem května propalestinskou demonstraci rozehnala policie a pozatýkala část účastníků, když si odmítli odkrýt tváře. To byla jedna z podmínek univerzity pro to, aby se protest na jejím pozemku mohl konat.

Vůči policejnímu zásahu se ohradili pedagogové i studenti. Následovaly další nepokoje včetně sprejování sloganů na zdi a pokusu maskovaných studentů zabarikádovat se uvnitř univerzity. Nakonec policie použila bagr k odklizení zátaras na kampusu, vysvětluje agentura DPA. Podle vedení školy protest "způsobil značné škody" na budovách. Momentálně v Amsterdamu sílí apel, aby univerzita zpřetrhala styky s izraelskými institucemi. Totéž už udělala Královská akademie umění v Haagu, když zrušila výměnný program s Becalelovou akademií umění a designu v Jeruzalémě.

Ke všemu tomuto dění přihlédli provozovatelé Concertgebouw, když odložili vystoupení Jerusalem Quartetu. Krok však vyvolal okamžitý nesouhlas. Britský klavírista Danny Driver a v Česku žijící íránský cembalista Mahan Esfahani založili petici, která odklad koncertů označuje za "morální zbabělost", volá po jejich obnovení a apeluje na management Concertgebouw, aby "projevil sílu charakteru a bránil koncertní pódium jako místo svobodného projevu".

Iniciativu podpořil i člen kvarteta, violoncellista Kyril Zlotnikov. "Kapitulovali před zastrašováním a terorismem," napsal na Instagramu o pořadatelích a vyzval své sledující, aby podepsali petici. Ve čtvrtek odpoledne už pod ní bylo 13 tisíc podpisů.

Krok Concertgebouw mezitím ve společném prohlášení odsoudili prominentní hudebníci jako dirigent Simon Rattle, klavíristka Martha Argerich, houslistka Anne-Sophie Mutter nebo Semjon Byčkov, šéfdirigent České filharmonie. "Naši svobodu neohrožují koncerty Jerusalem Quartetu, ale ti, kteří hrozí nepokoji v případě, že nevyslyšíme jejich požadavky," napsali. "Poddat se těmto výhrůžkám je nejenom projevem slabosti, ale také jasným signálem, že nejsme ochotni nebo připraveni bránit demokratické hodnoty a náš způsob života," dodali.

V reakci na kritiku ředitel koncertní síně ustoupil a oznámil, že alespoň plánovaný sobotní koncert Jerusalem Quartetu se uskuteční dle původního plánu. Budou jej provázet zvýšená bezpečnostní opatření.

Vystoupení je vyprodané, organizátoři ho proto zároveň plánují streamovat online. "Cílem Concertgebouw je spojovat a obohacovat lidi hudbou bez ohledu na jejich původ, náboženství, kulturu nebo jakékoli rozdíly. Pokud chceme být svobodnou společností, musíme se o ní zasazovat každým dnem," reagoval ředitel síně Reinink. V rozhovoru pro deník New York Times pak odmítl, že by původní snaha odložit vystoupení byla jakkoliv motivovaná antisemitismem. "Nemá to nic společného s antisemitismem," prohlásil.

Jerusalem Quartet poděkoval kolegům i veřejnosti. "Dojalo nás, kolik hlasů na naši podporu se sešlo ze světa, od anonymů po mezinárodně proslulé hudebníky. Vám všem jsme vděční," vzkázali hudebníci.

Izraelské kvarteto dobře znají také čeští posluchači, poprvé přijelo roku 2002 na festival Pražské jaro. Později účinkovalo třeba na festivalu Concentus Moraviae nebo se představilo roku 2015 v Rudolfinu, kde jej v Dvořákově Klavírním kvintetu A dur jako host doprovodil David Mareček, pianista a zároveň ředitel České filharmonie.

Zatím naposledy byl Jerusalem Quartet v roce 2022 jednou z hvězd Dvořákovy Prahy. V Rudolfinu tehdy uvedl smyčcové kvartety Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a brněnského židovského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda.

Video: Jerusalem Quartet hraje Mozarta