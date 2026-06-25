Jeden z nejmimořádnějších aktů. Obraz Freudova vnuka se vydražil za 833 milionů

V londýnské aukční síni Sotheby's byl dnes za 39 milionů dolarů (přibližně 833,7 milionu korun) vydražen obraz Sleeping by the Lion Carpet (Spánek u lvího koberce) od britského malíře Luciana Freuda. Informoval o tom deník The Wall Street Journal.
Hodnotu aktu, na němž je vyobrazena tehdy 38letá londýnská úřednice Sue Tilleyová, odhadovala síň Sotheby's před aukcí na 25 až 35 milionů liber (690 až 970 milionů korun).
Dílo Tilleyovou zachycuje, jak nahá spí v křesle s hlavou podepřenou rukou. „Mona Lisa nežila, když se proslavila – ale já ano,“ řekla nyní téměř sedmdesátnice WSJ.
Na portrétu Freud pracoval devět měsíců od konce roku 1995 do začátku léta 1996 a jedná se o poslední dílo ze série čtyř obrazů, pro které Tilleyová pózovala. Obrazy, na nichž je Tilleyová zachycena, jsou podle Sotheby's považovány za nejmimořádnější akty, jaké kdy byly namalovány.
Lucian Freud, vnuk slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda, se na rozdíl od mnoha jiných malířů dočkal úspěchu svého díla ještě za svého života. Již v roce 2008 se jeho obraz vyobrazující nahou Tilleyovou s názvem Benefits Supervisor Sleeping (Spící kontrolorka výhod) vydražil za 33,6 milionu dolarů (718,2 milionu korun) a stal se tehdy nejdráže prodaným dílem žijícího umělce.
Freud, přezdívaný pro své podivínství Poustevník z Holland Parku, žil v Berlíně do svých 11 let, poté musel s rodinou, která byla židovského původu, z Německa uprchnout. Usadil se v Británii, kde získal v roce 1939 občanství. Malířství vystudoval na East Anglian School of Painting and Drawing v Dedhamu a pak na londýnské univerzitě.
Patřil k zastáncům klasického realistického portrétu. Zaměřoval se především na zobrazení nahého těla a obvykle se nevyhýbal ani nejmenším detailům, jako jsou například žilky či mateřská znaménka portrétovaných osob. Zemřel 20. července 2011 ve věku 88 let.
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