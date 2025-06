Je libo Beethoven v čističce nebo Schubert v pivovaru? Začíná hudební festival Troja

Ruský soud poslal herce za přípravu teroristického útoku na 17 let do vězení

Ruský vojenský soud ve čtvrtek poslal na 17 let do vězení herce Viktora Mosijenka za to, že se snažil vyhodit do povětří železniční trať v Belgorodské oblasti. Na akci podle ruských vyšetřovatelů…

Přečíst zprávu