Bývalý voják a hitmaker. Do Prahy se vrátí zpěvák James Blunt

Britský zpěvák James Blunt, který proslul hitem You’re Beautiful a získal pět nominací na americkou cenu Grammy, vystoupí 4. března příštího roku v pražském Foru Karlín. Objeví se zde u příležitosti vydání nové desky nazvané Who We Used To Be. Tu zveřejní již 27. října.

Vstupenky za 1390 korun jsou v prodeji od tohoto pátku, oznámila agentura Charmenko Czechia, která akci pořádá. Devětačtyřicetiletý zpěvák známý hity You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen absolvoval vojenskou akademii. "Pohledný armádní vysloužilec a ideál empatického muže beze stopy zženštilosti", jak o něm napsaly Hospodářské noviny, koncem 90. let sloužil ve válečném Kosovu. Patřil mezi první vojáky, kteří po bombardování srbských jednotek vstoupili v roce 1999 do kosovského hlavního města Prištiny. Související Žijeme v nejnarcističtější etapě v dějinách, zpívají Blur. Mají také song o Rusku Po odchodu z armády, kde působil šest let, se ho začátkem tisíciletí ujala producentka Linda Perry, spolupracovnice zpěvačky Pink. Charismatický Angličan následně zaujal kombinací bělošského soulu, jazzu a rocku. Roku 2004 vydal debutové album Back to Bedlam, které dodnes patří k nejprodávanějším v britské historii a za nějž získal ceny Brit Awards či MTV Europe Music Awards. Úspěšná byla také následující deska All the Lost Souls z roku 2007. Později ale zpěvák zažil útlum. Například v roce 2014 řekl, že písně You’re Beautiful měl sám v jednu chvíli dost. "Cpali ji lidem do krku. Začalo to být otravné," přiznal. Distancoval se také od náplně tohoto srdcebolného songu o muži, jenž zahlédl svou bývalou přítelkyni v metru s jiným. "Marketing mě líčil jako šíleně vážnou osobu, ale to není pravda," řekl. Podle něj byla píseň cíleně zaměřená na ženské publikum, což ho připravilo o mužské fanoušky. V Česku vystoupil James Blunt několikrát, poprvé v létě 2006 na vyprodaném koncertu v pražské Lumbeho zahradě. O něj byl takový zájem, že pořadatelé museli provizorně rozšiřovat areál, kam nakonec dorazilo okolo 10 tisíc posluchačů. Blunt přišel na pódium ve chvíli, kdy zapadalo slunce, a dočkal se velkého aplausu, přestože účinkoval jen asi 80 minut. Většinu písní odehrál s akustickou kytarou, usedl ale také za klavír a na velkoplošné obrazovce mimo jiné promítl záběry z mise v Kosovu. James Blunt v létě 2006 na Pražském hradě. | Foto: Martin Svozílek Zástupci Pražského hradu zpěvák před vystoupením předal mladý strom coby náhradu za hrušku, která musela být poražena kvůli stavbě jeho pódia. "Strom museli porazit, protože jinak by ho měli uprostřed pódia," připustila tehdy pracovnice Pražského hradu. Druhý Bluntův koncert se uskutečnil v tehdejší pražské Tesla Areně na podzim 2008, sledovala ho ale už jen ze dvou třetin zaplněná hala. V dalších letech zpěvák účinkoval v Karlových Varech, Havířově a naposledy před třemi roky ve sportovní hale na pražském Výstavišti, kam přijel těsně před celosvětovými uzávěrami spojenými s pandemií koronaviru. O hudebníka, který prodal přes 23 milionů desek, se svého času zajímal bulvár, neboť Blunt měl vztah s českou modelkou Petrou Němcovou. You're Beautiful, největší hit Jamese Blunta z roku 2005. | Video: Warner Music Group

