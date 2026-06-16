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Kultura

Jaká premiérová skladba zazní v pátek na nové varhany? Rozhodnou posluchači v hlasování

ČTK

Vteřinu před středeční půlnocí skončí na webu Českého rozhlasu hlasování o tom, která ze tří varhanních kompozic současných českých autorů zazní v premiéře na nové varhany v katedrále svatého Víta.

Svatovítské varhany
Svatovítské varhanyFoto: Jan William Drnek
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Premiéra je na pátečním programu Svatovítského varhanního oktávu, řekl hlavní organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda.

Hlasování vybírá mezi asi devítiminutovou Fantazií na chorál svatý Václave Ivo Bartoše, Svatovítskou fantazií Karla Martínka o délce 13 minut a mezi o něco kratší skladbou Invocationes Bohemicae Mikuláše Piňose. Tyto tři skladby zvolila pro finální rozhodnutí porota. „Která to bude, uslyšíme v pátek,“ uvedl Svoboda.

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Rozdíl je těsný

Průběžné výsledky byly v úterý dopoledne mimořádně těsné, rozdíl mezi prvními dvěma skladbami činil desetiny procenta. Soutěžní skladby, které lze slyšet na webu rozhlasu, nahrála v květnu v olomouckém chrámu sv. Mořice varhanice Jiřina Marešová. Vítěz obdrží 30 tisíc korun, ocenění mu v pátek předá ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Svatovítský varhanní oktáv zahájilo v pondělí žehnání a probouzení nových varhan, které postavila firma německého varhanáře Gerharda Grenzinga v katalánském El Papiolu. Celkové náklady se mají vejít do 160 milionů korun, které téměř pokryla stále probíhající veřejná sbírka.

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Svatovítský varhanní oktáv pořadatelé určili zejména dárcům, kteří se adresně zúčastnili sbírky. Koncerty jsou na programu každý den, akci v pondělí 22. června zakončí děkovná zádušní mše.

Nový nástroj podle Svobody odpovídá na touhu předchozích generací. „Generace varhaníků usilovaly o nástroj, který by byl důstojný k doprovodu bohoslužeb a na kterém by šla hrát varhanní literatura,“ řekl Svoboda.

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V katedrále dosud byly takzvané Melzerovy či Mölzerovy varhany z roku 1930, které podle mínění odborníků prostoru nestačily. Nahradily barokní nástroj, který byl při tehdejší dostavbě katedrály pod vedením Kamila Hilberta rozebrán a podle dobových pramenů poté rozkraden. Jeho renesanční předchůdci, takzvané Ferdinandovy varhany, shořely při pruském bombardování Prahy v roce 1757. Stejně v roce 1541 dopadl nástroj, na který přispěl král Vladislav Jagellonský.

První zmínky o varhanách pocházejí z poloviny 13. století, hrály v bazilice, která předcházela sv. Vítu. Varhany také doprovázely bohoslužby v rozestavěném gotickém chrámu od 60. let 14. století.

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Představení novych varhan v Katedrále sv. Víta:

Představení novych varhan v Katedrále Sv. Víta | Video: Radek Bartoníček
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