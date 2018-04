Jak ti kluci američtí zpívali hezky česky! Jožin z bažin v podání Metalliky mě potěšil, říká Mládek

3. 4. 2018

Hudebníka Ivana Mládka (76) na fakt, že americká kapela Metallica včera zazpívala na koncertě v O2 areně jeho čtyřicet let starý hit Jožin z bažin, telefonicky upozornil syn. Sám autor totiž o skupině, natož o pražském vystoupení, nic nevěděl. Záznam pak viděl na YouTube. “Byla to dost nekvalitní nahrávka pořízená zřejmě mobilem, ale i tak jsem z ní vycítil, jaká byla při mojí písničce v O2 areně atmosféra a jak ti kluci američtí hezky zpívají česky. Odjakživa obdivuji americké muzikanty, a tak jsem začal být pyšný,” napsal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Byl jste někdy v minulosti fanouškem kapely Metallica?

Kdybych byl o třicet let mladší, možná bych jejich fanouškem byl. Ale v kritických sedmnácti letech letěl dixieland, zamiloval jsem se do něj a i Beatles šli naprosto mimo mne. Jsem prostě trochu omezenec, libí se mi jen jazz, a to jen asi do roku 1935 - Basie (Count Basie, americký klavírista a kapelník) a Ellington už se mi začali vzdalovat.

Ale to, že si tak slavná a ještě k tomu americká kapela vypůjčila moji písničku, mě samozřejmě hodně těší.

Jaká byla vaše první reakce, když jste Jožina z bažin od Metalliky slyšel?

Když mi to můj syn telefonicky sdělil, zeptal jsem se ho, jestli je to česká kapela. Vysmál se mi a uvedl do obrazu, že se jedná o skupinu slavnou jako Beatles.

Zpozorněl jsem, skočil na YouTube a tam už jejich Jožin z bažin visel. Byla to dost nekvalitní nahrávka pořízená zřejmě mobilem, ale i tak jsem z ní vycítil, jaká byla při mojí písničce v 02 areně atmosféra a jak ti kluci američtí hezky zpívají česky. Odjakživa obdivuji americké muzikanty, a tak jsem začal být pyšný.

Zábavné je i nové metalové "logo" Banjo Bandu, které v reakci na koncert vyrobil Tomáš Břínek. Poslal vám ho on sám?

Ano, je skvělé! Jednáme teď o jeho používání.

Věděl jste před koncertem, že se něco takového chystá?

Netušil jsem ani, že má někdo takový u nás koncert, ani mi to nikdo mladý neřekl. Stýkám se většinou jen s dědky a starými bábami. Ti znají jen Zímu a Strouhalovu sedmičku (dechovková kapela).

Na internetu se okamžitě začalo diskutovat o tom, že máte lepší hlasový rozsah než baskytarista Metalliky, který píseň v O2 areně zpíval. Troufl byste si na coververzi nějaké metalové skladby?

Netroufl, tyhle kapely hrají na moc vysokých pódiích. Nevyškrabal bych se tam.

Jaký je vlastně váš vztah k písni Jožin z bažin? Lze ji mít po čtyřiceti letech pořád rád?

Mám všechny své písničky stejně rád. Všechny mi umožnily živit se celý život jen brnkáním.

Včera si Jožina spolu s kapelou zpívalo 20 tisíc lidí. Ačkoliv celou situaci řada lidí vnímala jako vtip, taková věc autora, předpokládám, potěší?

Když hrajeme na rockových a countryových festivalech, lidi si s námi většinou zpívají naše známější písničky. Vždycky mě to potěší, takže rozezpívaná O2 arena s Metallikou mě logicky potěšila tuplem. I když jsem tam nebyl.