Jack White zveřejnil píseň Connected by Love. Vyjde na nové desce, první po čtyřech letech

před 11 hodinami

Rockový hudebník Jack White zveřejnil klip k nové skladbě Connected by Love z desky Boarding House Reach, kterou vydá letos. Je to jeho první nový materiál po čtyřech letech. Za předchozí sólové album Lazaretto z roku 2014 White dostal cenu Grammy.

Zpěvák Jack White, jenž se proslavil v indierockové kapele The White Stripes, vydal druhou ukázku z chystaného alba Boarding House Reach.

Píseň Connected by Love o odpuštění nahrál spolu s hudebníky, kteří spolupracují například s Beyoncé, raperem Q-Tipem nebo Davidem Byrnem, má současný zvuk, zároveň ale nese typický Whiteův alternativně rockový rukopis.

Album se natáčelo v New Yorku, Los Angeles a Nashvillu. Právě tam, v bytě, který mu slouží jako studio, hudebník napsal song Connected by Love.

Původně chtěl v refrénu zpívat I'm Infected by Love (jsem nakažený láskou), od nápadu ale nakonec ustoupil. "Řekl jsem si, že to lidi nepochopí a budou si myslet, že mám snad nějakou sexuálně přenosnou nemoc. Tak jsem to změnil na connected (spojený)," vysvětluje v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Dodává, že píseň není o něm. "Lidem vždy říkám, že ta zájmena nic neznamenají. Ona nemusí nutně znamenat žena, on nemusí být muž. Je to jen způsob vyprávění příběhu, cesta, jak se dostat do hlavy hrdinů."

Kromě Connected by Love zpěvák zveřejnil skladbu Respect Commander, což je polyrytmická skladba s trochou detroitského techna. Už v prosinci White lákal posluchače na chystané album hudební koláží Servings and Portions From My Boarding House Reach.

Dvaačtyřicetiletý Jack White vydal šest alb s kapelou The White Stripes, v níž působil se svou bývalou ženou Meg, v letech 2012 a 2014 natočil dvě alba. Třetí sólovka Boarding House Reach vyjde letos.