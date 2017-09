Jack Johnson, nejslavnější surfař mezi muzikanty, vydává desku ovlivněnou zraněním i Trumpem

před 1 hodinou

Video: YouTube / Jack Johnson

Nejslavnější surfař mezi muzikanty - Jack Johnson - vydává 8. září nové album All The Light Above It Too. Deska je stoprocentně jeho práce. „Je to výsledek toho, na co jsem myslel v loňském roce,” řekl Johnson. „V roce, kdy jsem se plavil po severním Atlantiku, abych natočil dokument o znečištění oceánu plastem. Kdy se Donald Trump stal prezidentem. Kdy jsem tábořil a surfoval, kdy mi zašívali zranění, kdy jsem průzkumničil, snil a donekonečna mluvil se svou rodinou a přáteli. Obvykle si své písničky připravím nahrubo a pak si stanovím čas na nahrávání. Tentokrát ty hrubé verze byly vlastně už ty konečné. Nechtěl jsem, aby se z nich vytratila syrovost,” dodal.

Související