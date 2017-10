Jáchym Topol získal za román Citlivý člověk a za dosavadní tvorbu Státní cenu za literaturu

před 3 hodinami

Letošní Státní ceny a Ceny ministerstva kultury dostali spisovatel Jáchym Topol, překladatelka Eva Kondrysová, tanečník a choreograf Petr Zuska, hudební skladatel Petr Kotík, architektka Věra Machoninová, filmový producent a pedagog Jaromír Kallista, scenárista Jiří Brdečka a typograf Jan Solpera. O hudební vložky slavnostního večera na Nové scéně Národního divadla se postaral soubor Divadla v Dlouhé pod vedením Milana Potočka. Hudebníci interpretovali písně s texty od básníka Josefa Kainara.

Seznam oceněných 2017 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla: Petr Zuska

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby: Petr Kotík

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění: Jan Solpera

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury: Věra Machoninová

Cena ministra kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize: Jaromír Kallista

Cena ministra kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize udělená in memoriam: Jiří Brdečka

Státní cena za literaturu: Jáchym Topol

Státní cena za překladatelské dílo: Eva Kondrysová

Letošní Státní cenu za literaturu získal spisovatel Jáchym Topol.

Ministr kultury Daniel Herman ocenil aktuální, po osmi letech vydaný román Citlivý člověk, ale i celou jeho dosavadní autorskou dráhu.

"Román Citlivý člověk její význam posiluje," dodal Herman na adresu knihy, která se týká v současné době silně rezonujícího tématu domova a Evropy, ale i víry či smyslu života.

"Jazyk a styl - to je to, co z Jáchyma Topola dělá autora, o kterém můžeme říct, že ho jen trochu poučený čtenář pozná po jednom odstavci," dodal literární historik Ivo Říha.

Dříve cenu získali například Josef Škvorecký, Karel Šiktanc, Květa Legátová, Milan Kundera, Ivan Wernisch nebo Patrik Ouředník.

Eva Kondrysová překládala Johna Updika či A. C. Doyla

Státní cena za překladatelské dílo, která je výrazem uznání celoživotní práci, putuje Evě Kondrysové. Ta letos zemřela ve věku 90 let.

Absolvovala anglistku a psychologii a překládala zejména zejména anglické a americké romanopisce deva-tenáctého a dvacátého století, například Jane Austenovou, Arthura Conana Doyla, Agathu Christieovou nebo Johna Updika.

Kolegové překladatelé si na její osobnosti nejvíce cenili profesionality, laskavosti a vstřícnosti, ale také nasazení při redaktorské práci v nakladatelství Odeon, kde se v nelehkých časech všemi silami zasazovala o vydávání kvalitních anglicky píšících autorů.

Státní cena za literaturu odkazuje na stejnojmenné ocenění, které se začalo předávat v roce 1920. Prvním nositelem byl Karel Matěj Čapek-Chod. Tradice byla přerušena rokem 1942, v roce 1995 ji obnovil tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid.

Posledních čtrnáct let se spolu s touto cenou předávají i Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.