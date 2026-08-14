Ukradený Cézanne, Renoir i Matisse. Italská policie našla díla v hodnotě přes 200 milionů

Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě devíti milionů eur (225 milionů korun), která byla odcizená ze soukromého muzea u Parmy. Uvádí to v pátek média s odkazem na prohlášení policie. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnani Rocca se odehrálo v noci na 23. března.
Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézannův obraz Tasse et plat de cerises (Šálek s talířem třešní) s odhadovanou cenou šesti milionů eur. Lupiči odnesli také obraz Les Poissons (Ryby) od Renoira a kresbu Odalisque sur la terrasse (Odaliska na terase) od Matisse.
Podle zveřejněných záběrů dva muži se zakrytými tvářemi pronikli v sídle nadace do sbírky francouzského umění v době, kdy muzeum bylo pro veřejnost zavřené. Celá akce trvala sotva tři minuty, uvedla policie.
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