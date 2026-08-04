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Kultura

Irsko se loučí s Glenem Hansardem. Pohřeb zpěváka zaplnil dublinskou katedrálu

ČTK

V katedrále svatého Patrika v Dublinu začal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který zemřel minulou středu při dopravní nehodě ve věku 56 let. Smuteční obřad je otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu je kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost je vysílána živě na internetu, kde ji sleduje přes 40 000 diváků. O pohřbu informovala irská média.

Ireland Glen Hansard Funeral
Rakev Glena Hansarda nesena do katedrály svatého Patrika v Dublinu při jeho pohřebním obřadu v úterý 4. srpna 2026.Foto: AP – Damien Eagers
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Lidé se podle serveru The Irish Times shromáždili před katedrálou již hodinu před začátkem obřadu. Část z nich si zabrala místa před velkoplošnou obrazovkou, na které je promítáno dění z vnitřku katedrály. Mezi návštěvníky smuteční akce jsou také pouliční muzikanti, kteří začali hrát v nedalekém parku.

Právě jako pouliční zpěvák v ulicích Dublinu začal Hansard svou kariéru. V roce 1989 pak založil skupinu The Frames, která si vydobyla pověst jedné z nejpůsobivějších irských kapel. Celosvětového úspěchu dosáhl společně s Češkou Markétou Irglovou Oscarem za píseň Falling Slowly. Hansard působil také jako sólový umělec, jeho album Didn't He Ramble z roku 2015 získalo nominaci na Grammy za nejlepší folkovou desku.

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Pohřbu se účastní kromě veřejnosti a zpěvákovy rodiny také známé osobnosti irské hudební scény, jako například frontman kapely U2 Bono. Bono vzdal úctu Hansardovi již po oznámení jeho smrti. Stejně tak učinil například hudebník Bruce Springsteen nebo zpěvák a textař Ed Sheeran.

Hansard po sobě zanechal manželku, finskou básnířku Maire Saaritsaovou, kterou si vzal v roce 2022 a se kterou měl syna.

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