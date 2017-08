Učil film, první desku si nahrál doma. Teď přijíždí skvělý písničkář Iron & Wine poprvé do Prahy

před 1 hodinou

První koncert v České republice bude mít vynikající americký indiefolkový písničkář Samuel Beam, který vystupuje pod jménem Iron & Wine. Svou novou desku Beast Epic představí v Divadle Hybernia 8. února 2018.

Třiačtyřicetiletý americký hudebník Samuel Beam alias Iron & Wine vydává alba od roku 2002. To nejnovější, v pořadí šesté a pojmenované Beast Epic, vyšlo před několika dny.

Beam zároveň oznámil termíny amerického a evropského turné, v rámci kterého zavítá 8. února 2018 do pražského Paláce Hybernia. Iron & Wine přijede i se svou doprovodnou pětičlennou kapelou, v níž figuruje také hráč na cello nebo mandolínu a banjo.

Beam je vystudovaný výtvarník a filmař. Než se začal naplno věnovat hudbě, film a filmovou vědu vyučoval. První album si ve volném čase nahrál doma v obýváku. Sám si ho také produkoval. Jméno Iron & Wine si zvolil podle názvu doplňku stravy, který našel při jednom natáčení ve skladu.

Folk, country, latino

Beamovy písničky vycházejí z folku a country, zejména ze skladeb, které nahrál před dvanácti lety na EP In Reins s arizonskou kapelou Calexico, je pak cítit inspirace latinskoamerickou hudbou. Typická je pro Iron & Wine promyšlená kompozice a jemný, introvertní zvuk.

Po vydání předchozí desky Ghost On Ghost (2013) Iron & Wine spolupracoval s Benem Bridwellem z Band of Horses, jenž mu na začátku nultých let pomohl s prvními písničkami, a se zpěvačkou a kytaristkou Jescou Hoopovou.

Nahrávka Beast Epic nyní v Americe sklízí samé dobré recenze. "Postrádá možná typickou atmosféru blízkosti, ale brzy si ji zamilujete. Od jemně zadýchané Bitter Truth až po božskou melodii skladby Call It Dreaming," píše například nedělní příloha Sunday Times, která Beast Epic jmenovala albem týdne.

Vstupenky na koncert v Divadle Hybernia od 690 do 990 Kč budou v předprodeji od 1. září.