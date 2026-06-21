Íránský soud nařídil zbičovat zpěvačku, která na koncertě zpívala bez hidžábu

Soud v íránské provincii Kom uložil trest 74 ran bičem zpěvačce, která před několika lety na koncertě vystoupila bez šátku na hlavě. O rozsudku, proti kterému lze podat odvolání, informovala agentura DPA.
Stejný tělesný trest jako Parastu Ahmadíové soud uložil také osmi členům její kapely a produkčního týmu. Mají navíc dvouletý zákaz cestování a výkonu povolání. Soud uvedl, že na koncertě, který lidé mohou zhlédnout na internetu, skupina šířila „vulgární a nemorální obsah“.
Ahmadíová koncert vysílala v prosinci 2024 na platformě YouTube. Odehrával se v karavenseráji, tedy místě, které v minulosti sloužilo k odpočinku karavan. Zpěvačka vystupovala v dlouhých černých šatech s ramínky a rozpuštěné vlasy jí splývaly přes ramena.
Ahmadíová porušila hned několik zákonů. Írán jednak zakazuje zpěvačkám veřejně vystupovat, jednak Ahmadíová neměla hidžáb a byla oblečená v šatech, píše DPA.
V posledních letech v Íránu zesílily protesty žen proti přísným zákonům platným v islámské republice. Na podzim 2022 se v zemi zvedla vlna protestů po smrti Mahsy Amíníové, která zemřela po zatčení kvůli porušení pravidel nošení hidžábu. Bezpečnostní složky demonstrace násilně potlačily. Mnoho žen ve velkých městech se ale i tak pravidlům týkajícím se oblékání odmítá podřídit.
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