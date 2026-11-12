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Kultura

Indie v Dillí postaví jedno z největších muzeí na světě. Bude schopné ročně přivítat 10 milionů lidí

ČTK
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Indická vláda schválila výstavbu muzea zasvěceného dějinám indické civilizace. Bude stát v hlavním městě Dillí a má být největším na světě, informovala agentura AFP.

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Indie je nejlidnatější zemí světa, nyní se rozhodla postavit muzeum s výstavní plochou o rozloze téměř 180 000 metrů čtverečních. Na snímku trh Nai Sarak ve Starém Dillí.Foto: Shutterstock – PradeepGaurs
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Podle vlády rozsáhlý komplex s výstavní plochou téměř 180 000 metrů čtverečních představí "kontinuitu, rozmanitost a bohatství dědictví indické civilizace". Náklady na projekt se odhadují v přepočtu na zhruba 7,5 miliardy korun.

Muzeum by mělo pojmout přibližně 1,8 milionu artefaktů a uměleckých děl. Ta jsou v současnosti uložena v desítkách kulturních institucí po celé zemi, která je domovem zhruba 1,5 miliardy lidí, a je nejlidnatějším státem světa.

První expozice indického historického muzea se zaměří na užité umění a pro veřejnost by se měla otevřít koncem příštího roku.

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"Muzeum bude disponovat největší výstavní plochou na světě a bude schopné ročně přivítat deset milionů návštěvníků," uvedl na síti X indický ministr obchodu Pijuš Gojal.

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AFP pro srovnání uvádí, že pařížský Louvre, označovaný nyní za největší muzeum na světě, přivítal v roce 2025 přibližně devět milionů návštěvníků.

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