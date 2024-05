Bočan: V pohádce je obraz národa. Čeští čerti jsou vlastně spravedliví, trestají zlo

Cenu Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež převezme na zlínském filmovém festivalu režisér Hynek Bočan. "Obdivuji každého, kdo točí pohádky, je to neuvěřitelně těžké, protože dětští diváci jsou krutí. Ale to myslím dobře: jsou upřímní," řekl před zahájením akce.

Na zlínském festivalu, jehož letošní ročník začíná tento čtvrtek a potrvá do 5. června, byl šestaosmdesátiletý Bočan v minulosti také porotcem.

"Když začnou děti chodit uprostřed filmu na záchod, tak není něco v pořádku," poznamenává. "Když se to zdaří, sedí, smějí se, lekají se, pláčou, jak mají. Když vydrží 90 minut, což je pro malé dítě moc, tak víte, že se to povedlo. Kdežto dospělí tam ze slušnosti sedí a třeba i zatleskají, tam se pravdu nedozvíte, ale u dětí ano," uvažuje režisér.

Letos je to 40 let od chvíle, kdy natočil svůj populární film S čerty nejsou žerty. Návodem na úspěšnou pohádku je podle něj skvělý scénář, skvělí herci, skvělý režisér i hudební skladatel. "Podle mě by v pohádce neměl chybět humor. My naštěstí se scenáristou Jirkou Justem máme humor rádi, dali jsme ho tam dostatečně. To se stane, že se to podaří a dílo překoná roky," konstatuje Bočan.

Když pohádku natáčeli, netušili, že bude natolik úspěšná. "To je kouzlo filmu, že se lopotíte, pak to jde do kin a diváci to vezmou, nebo nevezmou," shrnuje režisér, který po revoluci dále režíroval foglarovský seriál Záhada hlavolamu nebo v novém tisíciletí televizní pohádku Láska rohatá, ve které čerta ztvárnil Jiří Mádl.

Téma čertů je tvůrci blízké. "Pohádky každého národa jsou velmi odlišné. Německé pohádky jsou jiné, daleko drastičtější, ruské ani nebudu vyprávět. V pohádce je obraz národa a zrovna tak se to týká čertů. Čeští čerti jsou vlastně spravedliví, trestají zlo, ale nezmůžou nic proti člověku, který je poctivý, obvykle to bývá švec, kdo si z něj nakonec udělá legraci," uvažuje.

V tu chvíli znovu vzpomíná na S čerty nejsou žerty. "Pro nás v té době, v roce 1984, režim docela začal znovu utahovat šrouby a moc se toho nesmělo," připomíná.

"V pohádce jsme ale mohli všechno, dokonce jsme mohli říct i takovou troufalou věc, že dobro zvítězí a zlo musí být potrestáno. Byla to práce radostná, zejména se to týkalo herců, jsou v tom báječní. Je to dané radostí z práce," uvedl Bočan, který pohádku uvedl po jejím vzniku i na zlínském festivalu. Ten se letos koná 64. rokem.

Za ocenění na festivalu je rád. "Velmi si jej vážím. Zlín mám hrozně rád, jsem tady počtvrté, jednou jsem byl v porotě, dvakrát s filmem. Zlín je místo, které má genius loci, kde Baťa nějak asi zůstal, což je neuvěřitelné," dodává umělec.

Režisér a scenárista Bočan, narozený v dubnu 1938, proslul řadou celovečerních filmů a seriálů. Zvláštní a oceňovanou kapitolou jeho tvorby je spolupráce s bývalým politickým vězněm, spisovatelem a scenáristou Jiřím Stránským. Z jejich společné dílny pochází například film Bumerang nebo seriál Zdivočelá země, které realisticky dokumentují zrůdnost komunistického režimu.

Na závěrečném galavečeru zlínského festivalu příští středu dostane Zlatý střevíček herec Bolek Polívka. Loni jej převzali Zlata Adamovská a Pavel Nový, o rok dříve Pavel Zedníček a Karel Heřmánek. Tradice ceny sahá do roku 1997, prvním vyznamenaným byl zlínský autor hraných filmů pro děti a mládež Josef Pinkava. V minulosti Zlatý střevíček převzali též Iva Janžurová, Eliška Balzerová, Karel Gott, Zdeněk Svěrák či Adolf Born.

