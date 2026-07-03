Dustin Hoffman je ve Varech, trpělivě se podepisoval fanouškům, převezme cenu

V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezdy hostů na slavnostní zahájení v hotelu Thermal uzavřel americký herec Dustin Hoffman. Dvojnásobný držitel Oscara večer převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos. Čekající fanoušky pozdravily na červeném koberci i další zahraniční i čeští hosté.
Hoffman, letošní největší festivalová hvězda, se lidem čekajícím před hotelem Thermal trpělivě podepisoval. S mnoha fanoušky se osmaosmdesátiletý herec ochotně fotil. Při odchodu ruku v ruce s manželkou Lisou Hoffmanovou lidem mávali a pózovali fotografům za zvuku písně Mrs. Robinson připomínající hercovu roli ve snímku Absolvent z roku 1967. Ten také bude na Hoffmanovo přání promítán v Karlových Varech a herec jej osobně uvede ve Velkém sále.
Hosty před zaplněným prostranstvím vítá na prodlouženém a rozšířeném červeném koberci primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Před Thermal spolu s moderátorem večera Markem Ebenem dorazila i Andrea Bartošková se synem Jankem Bartoškou. Rodina zesnulého dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky je neodmyslitelnou součástí festivalu. Stejně jako herec Miroslav Donutil a manželkou. Ten stejně jako další významní festivaloví hosté podepsal při příchodu na červený koberec kameru. Do Velkého sálu hotelu Thermalu přijela i kompletní porota hlavní festivalové soutěže.
Ze zahraničních hvězd jako první dorazil Harvey Keitel. Několik minut se přihlížejícím fanoušků podepisoval a věnoval. Nedlouho po něm přijeli divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg a americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová.
Největší hvězdou letošního ročníku je dvojnásobný držitel Oscara americký herec Dustin Hoffman. Mucha bezprostředně po příjezdu na úvodní večer označil účast Hoffmana za splněný sen. "O jeho návštěvu jsme usilovali dlouho, někdy jsme byli blíž, někdy trošku dál, jsem šťastný, že se to povedlo. Když jsme se včera (ve čtvrtek) potkali, nemohl jsem se na něho vynadívat, protože to je ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z jeho filmů," řekl ČTK ředitel festivalu.
Herečka Hana Vagnerová vzpomínala po příjezdu na dobu, kdy na karlovarský festival jezdila jako divačka. "Tentokrát jsem nepřijela s batůžkem, ale s velkým kufrem. Máme tady premiéru filmu Bojovník, ve kterém hraje hlavní roli Milan Ondrík, a budeme prezentovat filmovou podobu seriálu Lajna, který se začíná točit ve Varech a v okolí. Takže ze šatů půjdu do kostýmu Denisky, která má jiný vkus," řekla Vagnerová ČTK.
Dorazila i herečka Aňa Geislerová, která v Karlových Varech představí film o svém otci Dvě deci tuše. "Těším se na to, že to uvidíme tady na áčkovém festivalu v Karlových Varech a ještě v městském divadle s celou rodinou a kamarády. Je to jiný pocit jet sem do Varů s filmem, který člověk stvořil vlastníma rukama, než jenom jako herečka," řekla ČTK. Ve filmu sestry Geislerovy skládají ze vzpomínek a archivních záběrů portrét svého otce, uznávaného japanologa Petra Geislera.
Na červeném koberci se s fanoušky pozdravily mimo jiné i herečky Tereza Ramba, Ester Geislerová, Alena Mihulová, Jana Švadová či Janu Plodková.
Mezi hosty se objevil i generální ředitel České filharmonie David Mareček. "Těším se, že zítra na projekci Absolventa uvidíme Dustina Hoffmana. Umělecký ředitel festivalu Karel Och je náš přítel, takže pro nás vybral několik filmů. Asi nejvíce se těším na Domovinu, životopisný film o Thomasu Mannovi," řekl ČTK.
Festival v Karlových Varech uvede do 11. července 137 celovečerních hraných a dokumentárních snímků.
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