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Hudba

Zuzaně Navarové do nebes. V Nové Spirále zazní písně předčasně zesnulé zpěvačky

ČTK
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Chystané listopadové koncerty v pražské Nové Spirále, které vzdávají hold dílu a životu zpěvačky a skladatelky Zuzany Navarové, budí velký zájem veřejnosti. Dříve ohlášené termíny 14. i 15. listopadu jsou na Výstavišti vyprodané, a proto se pořadatelé rozhodli přidat další dva - v pondělí 16. a v úterý 17. listopadu.

Zpěvačka Iva Marešová společně s Filharmonií Hradec Králové a skupinou RAZAM představí v projektu Zuzaně Navarové do nebes hity této české legendy v nových subtilních i velkolepých aranžích.
Zpěvačka Iva Marešová společně s Filharmonií Hradec Králové a skupinou RAZAM představí v projektu Zuzaně Navarové do nebes hity této české legendy v nových subtilních i velkolepých aranžích.Foto: Rock for People Concerts – Patrick Marek
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Zpěvačka Iva Marešová společně s Filharmonií Hradec Králové a skupinou Razam představí v projektu s názvem Zuzaně Navarové do nebes písně Navarové v nových aranžích.

Navarová zemřela 7. prosince 2004 ve věku 45 let. O rok později byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy in memoriam.

"Z jednoho koncertu Zuzaně Navarové do nebes v Nové Spirále jsou čtyři. Děkujeme fanouškům, že jsou díky nim písně Zuzany opravdu stále živé. Věřím, že stejně tak, jako ovlivňují nás, ovlivní i generace příští. Je to pro nás ta nejkrásnější oslava jejího díla," uvedla Marešová.

O nově zpracované aranže se postaral Radek Doležal a zpěv doplňuje William Valerián. Zazní skladby jako Andělská, Malování, Námořnická nebo Naruby, ale koncerty jsou ve své dramaturgii průřezem celou tvorbou zpěvačky. Silný zážitek umocní i moderní kruhové hlediště Nové Spirály, kde se divák stává téměř součástí představení, a otáčivé pódium.

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Tvůrčí spojení zpěvačky Marešové, kapely Razam a hradeckých filharmoniků vzniklo u příležitosti loňského jubilea 800 let Hradce Králové, rodného města Navarové. Koncerty navazují na diváky i kritiky oceňované představení Klicperova divadla s názvem A pak usnu a vstanu.

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Marešová patří mezi výrazné osobnosti tuzemské hudební i divadelní scény. V letech 2016 až 2019 působila jako zpěvačka skupiny Precedens, spolupracovala s řadou významných hudebníků, mimo jiné s Blue Effect, Čechomorem či Michalem Pavlíčkem. Představila se v muzikálech jako například Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová! nebo Romeo a Julie v pražských divadlech Ta Fantastika, Hybernia, Kalich i v plzeňském Divadle J. K. Tyla.

V roce 2020 se podílela se skupinou Razam na hudebním nastudování inscenace Balada pro banditu v Divadle na Vinohradech. Loni Marešová se skupinou Razam propojila world music s klasickou hudbou, když s Filharmonií Hradec Králové natočila album s názvem Na dně mojí duše. Společně s nahrávkou vyšel také videoklip k titulní písni. Text zpívaný v běloruštině napsal básník Ales Plotka.

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