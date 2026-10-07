Zuzaně Navarové do nebes. V Nové Spirále zazní písně předčasně zesnulé zpěvačky

Chystané listopadové koncerty v pražské Nové Spirále, které vzdávají hold dílu a životu zpěvačky a skladatelky Zuzany Navarové, budí velký zájem veřejnosti. Dříve ohlášené termíny 14. i 15. listopadu jsou na Výstavišti vyprodané, a proto se pořadatelé rozhodli přidat další dva - v pondělí 16. a v úterý 17. listopadu.
Zpěvačka Iva Marešová společně s Filharmonií Hradec Králové a skupinou Razam představí v projektu s názvem Zuzaně Navarové do nebes písně Navarové v nových aranžích.
Navarová zemřela 7. prosince 2004 ve věku 45 let. O rok později byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy in memoriam.
"Z jednoho koncertu Zuzaně Navarové do nebes v Nové Spirále jsou čtyři. Děkujeme fanouškům, že jsou díky nim písně Zuzany opravdu stále živé. Věřím, že stejně tak, jako ovlivňují nás, ovlivní i generace příští. Je to pro nás ta nejkrásnější oslava jejího díla," uvedla Marešová.
O nově zpracované aranže se postaral Radek Doležal a zpěv doplňuje William Valerián. Zazní skladby jako Andělská, Malování, Námořnická nebo Naruby, ale koncerty jsou ve své dramaturgii průřezem celou tvorbou zpěvačky. Silný zážitek umocní i moderní kruhové hlediště Nové Spirály, kde se divák stává téměř součástí představení, a otáčivé pódium.
Tvůrčí spojení zpěvačky Marešové, kapely Razam a hradeckých filharmoniků vzniklo u příležitosti loňského jubilea 800 let Hradce Králové, rodného města Navarové. Koncerty navazují na diváky i kritiky oceňované představení Klicperova divadla s názvem A pak usnu a vstanu.
Marešová patří mezi výrazné osobnosti tuzemské hudební i divadelní scény. V letech 2016 až 2019 působila jako zpěvačka skupiny Precedens, spolupracovala s řadou významných hudebníků, mimo jiné s Blue Effect, Čechomorem či Michalem Pavlíčkem. Představila se v muzikálech jako například Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová! nebo Romeo a Julie v pražských divadlech Ta Fantastika, Hybernia, Kalich i v plzeňském Divadle J. K. Tyla.
V roce 2020 se podílela se skupinou Razam na hudebním nastudování inscenace Balada pro banditu v Divadle na Vinohradech. Loni Marešová se skupinou Razam propojila world music s klasickou hudbou, když s Filharmonií Hradec Králové natočila album s názvem Na dně mojí duše. Společně s nahrávkou vyšel také videoklip k titulní písni. Text zpívaný v běloruštině napsal básník Ales Plotka.
ŽIVĚ Dárek Putinovi k narozeninám, ruské rakety zasáhly obytný dům a zabili 20 lidí
Ruský útok na obytný dům ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 20 lidí včetně pěti dětí, dalších více než pět desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra. Ruská armáda zničení obytné budovy v Prylukách "nadělila" ruskému vůdci Vladimirovi Putinovi k jeho 74. narozeninám, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Infantino se v Praze dočkal vřelého přijetí. Prezident má překvapivého vyzyvatele
Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. O setkání na sociálních sítích informovali Infantino a předseda FAČR David Trunda.
Francouzský premiér na pozadí studentských protestů slíbil plán na řešení krize
Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve večerním televizní projevu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům a řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty.
V Madridu zemřela žena, která se stala symbolem protestů za lepší podmínky nájemníků
V nemocnici v Madridu dnes zemřela 87letá Maricarmen Abascalová, která se v posledních týdnech stala symbolem boje za lepší ochranu nájemníků ve Španělsku. Informovalo o tom Sdružení nájemníků, které od minulého měsíce organizuje v Madridu demonstrace, jež se rozšířily i do dalších měst.
Američanka, která přežila popravu, je zmatená, ale uvědomuje si, co se jí stalo
Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrticí injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo, řekli ve středu novinářům její právníci po jednání u soudu. U něj podle serveru BBC dosáhli toho, že soudkyně nařídila uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nepovedenou popravou.