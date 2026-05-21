Zpěvák s Nobelovou cenou, který na koncertech téměř nemluví. Bob Dylan slaví 85 let

Americký zpěvák a hudebník Bob Dylan, který se narodil 24. května 1941, je jednou z nejvlivnějších kulturních osobností, jejíž význam dávno překročil hranice hudby. Za svoji šedesátiletou hudební kariéru napsal přes 600 písní a celosvětové prodal přes 125 milionů desek.
Řadí se rovněž k uznávaným literátům, jako první rockový hudebník v historii získal Pulitzerovu cenu a v roce 2016 obdržel také Nobelovu cenu za literaturu, což mezi literární veřejností vyvolalo rozporuplné reakce.
Písněmi Dylana se proslavilo mnoho velikánů rocku, pro další byl inspirací. Jeho texty se staly studijním materiálem literárních seminářů. K hlavním vášním tohoto talentovaného introverta patří především koncertování. V roce 1988 se vydal na své Nikdy nekončící turné (Never Ending Tour) a je na něm dodnes. Ročně to znamená kolem stovky koncertů na všech možných světadílech. Několikrát vystoupil i v Česku, poprvé v roce 1994, naposledy v roce 2024, kdy třikrát vyprodal pražskou halu O2 universum. V posledních letech při koncertech málokdy sáhne po kytaře, většinou hraje na klavír či na foukací harmoniku. Na koncertech téměř nemluví.
Kromě koncertování stále natáčí desky. Ty z posledních let většinou obsahují coververze klasických amerických písní. Poslední plně autorská byla deska Rough and Rowdy Ways z roku 2020. Celkem má Dylan na svém kontě 40 studiových alb.
Jméno na počest velšského básníka
Dylanův hudební i soukromý život byl poznamenán mnohými proměnami. Narodil se jako Robert Allen Zimmerman v Duluthu ve státě Minnesota v židovské rodině s kořeny v carském Rusku a dětství prožil v hornickém městečku Hibbing. Jeho první hudební láskou se stalo country, jež však po nástupu rokenrolu opustil. V roce 1959 zahájil studium v Minneapolisu (nedostudoval) a začal vystupovat v barech. V té době se zaměřil se na folk a blues.
Zaujal především svojí hrou na foukací harmoniku a první album nazvané Bob Dylan (1962) vydal již pod svým uměleckým jménem, jež přijal pravděpodobně na počest velšského básníka Dylana Thomase. Deska obsahovala zatím jen tři původní skladby. Během několika málo let se díky písním, ve kterých se stavěl za lidská práva a proti válce, stal hrdinou revoltující mládeže. První hity, jako byly písně Blowin'in The Wind nebo The Times are A'Changin', mu také začaly vydělávat slušné peníze.
V roce 1965 prodělal k nelibosti části fanoušků klíčovou hudební proměnu. Jeho doprovod začali tvořit rockoví hudebníci a v textech se také již více než společenskými tématy zabýval osobními prožitky. Přechod od folku k rocku se plně projevil na albu Bringing it all Back Home (1965). Z tohoto období pochází Dylanův asi nejslavnější hit Like a Rolling Stone a vrcholná alba Highway 61 Revisited (1965) a Blonde on Blonde (1966). Úspěšná byla i 70. léta s alby jako New Morning, Planet Waves, Blood on the Tracks nebo The Basement Tapes.
Tajemné soukromí, křesťanství i židovství
Dylanův osobní život v roce 1977 poznamenal rozvod. Jeho druhé manželství, které se rozpadlo v roce 1992, bylo až do roku 2001 tajemstvím. Stejně tak fanoušci jen tušili, kolik má vlastně dětí a že měl problémy s alkoholem. Koncem 70. let se stal "znovuzrozeným křesťanem", což zachycuje série tří alb počínaje deskou Slow Train Coming (1979). Z 80. let vyčnívají desky Infidels (1983) a Oh Mercy (1989). Později se ale podle médií vrátil k židovství a účastnil se různých židovských akcí, včetně rituální obřízky svých synů.
Počátkem následujícího desetiletí nebyl příliš ve formě a až celkem vydařené Unplugged album z roku 1994 mělo větší odezvu. Dva úspěšné nosiče také vydal s příležitostnou kapelou Traveling Wilburys. Další studiové desky, Time Out of Mind (1997), Love and Theft (2001) nebo Modern Times (2006) už fanoušci i kritika opět přijali s nadšením.
Dylan, který podle posledních zpráv žije blízko Malibu, také hrál v několika filmech, například ve slavném westernu Pat Garrett a Billy the Kid, je držitelem několika cen Grammy, Zlatého glóbu a Oscara. V roce 1982 byl uveden do Síně slávy skladatelů, o šest let později do rokenrolové síně slávy. V roce 2008 jako první rockový hudebník v historii obdržel Pulitzerovu cenu za vliv svých textů na populární hudbu a americkou kulturu.
Kontroverze kolem Nobelovy ceny
Několikrát byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, svoji nominaci nakonec proměnil až v roce 2016, kdy jej Švédská akademie vyznamenala jako prvního písničkáře za originální přínos k tradici amerického písničkářství. Akademie se setkala s rozporuplnými reakcemi na toto své rozhodnutí. Zatímco někteří nevšední výběr hudebníka uvítali, jiným připadal absurdní. Dylan se odmítl zúčastnit tradiční recepce a ceremonie na stockholmské radnici a cenu převzal s několikaměsíčním zpožděním v dubnu 2017 na soukromém setkání bez přítomnosti médií.
Jako malíř na sebe poprvé upozornil na přelomu 60. a 70. let, kdy namaloval obaly některých svých alb. V roce 2015 byla v Londýně otevřena výstava Dylanových pláten.
V roce 2020 prodal kompletní katalog svých písní vydavatelské větvi společnosti Universal Music Group (UMG). Jeho autorský katalog je považován za jeden z nejcennějších, srovnatelný s tvorbou kapely Beatles. V roce 2024 měl premiéru životopisný film Bob Dylan: Úplně neznámý s Timothéem Chalametem v titulní roli, který byl nominován na Oscara.
