Schelingerův skok do Dunaje dosud obestírají záhady. Zpěvákovi hitů by bylo 66 let

Interpret hitů, jako je Holubí dům nebo Což takhle dát si špenát, se zapsal do české hudební historie jako bluesman i rocker. V dubnu 1981 zemřel za záhadných okolností. Hovořilo se o sebevraždě, tuto teorii však popírá svědkyně, která Jiřího Schelingera doprovázela v osudný večer na bratislavský most. K dalším spekulacím pak přispívá, že jeho tělo nebylo nikdy identifikováno. Od té doby tak čas od času probleskne zpráva, že Schelinger neumřel.

Rockový zpěvák a interpret známých písní Jiří Schelinger by v pondělí oslavil 66. narozeniny. Dne 13. dubna 1981 v pouhých třiceti letech po večírku v bratislavské bohémské hospodě skočil z mostu do Dunaje, na hladinu již nevyplaval.

"Jirka měl ten večer veselou, bezstarostnou náladu a prohlásil, že u nich v Praze se skáče z mostu do Vltavy, takže proč ne tady v Bratislavě," popisuje v dokumentu České televize Holubí andante žena, která ho v osudný den na bratislavský most doprovázela. Jak dodává, přidali se k nim dva mladíci. Schelinger prý neměl v úmyslu do Dunaje skákat, ale nechal se vyprovokovat jedním z těchto mladíků, který hned po vstupu na most ze sebe shodil prádlo a do řeky skočil.

Žena popisuje, že jí dal do ruky tašku a skočil z mostu také. Vše se prý seběhlo tak rychle, že tomu nešlo zabránit. "On si zřejmě neuvědomil, že když tam skočí, tak už nikdy nebude," říká.

Její výpověď popírá teorii, že šlo o sebevraždu.

Existují však i další, konspirativnější teorie vycházející z faktu, že Schelingerovo tělo nebylo nikdy identifikováno. Od té doby tak čas od času probleskne zpráva, že Schelinger neumřel.

Údajné zpěvákovy ostatky se našly až po měsíci u osady Bodíky, podle svědka však byly ve značném stádiu rozkladu. Dokument Holubí andante upozorňuje i na další podivné skutečnosti - tělo nebylo nikdy identifikováno některým z rodinných příslušníků, o zmizení tolik populárního zpěváka média mlčela. Veřejnost tak spekulovala o jeho vraždě, emigraci či skrývání se.

Podle jedné z verzí stála za jeho smrtí tehdejší Státní bezpečnost, která s nelibostí sledovala jeho kontakty s představiteli nezávislé kultury.

66. narozeniny by dnes oslavil rockový zpěvák a skladatel Jiří Schelinger. Bohužel už 36 let zpívá ptákům...https://t.co/IClEkABWIV pic.twitter.com/mUPRODun1g — Ministerstvo kultury (@MinKultury) March 6, 2017

V roce 1968 se pokusil o demonstrativní sebevraždu

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 byl zadržen StB kvůli podezření z účasti na podvodu, protože s bývalými spolužáky údajně roznášel po Nuslích plakáty s hesly jako "okupanti táhněte" nebo "Moskva 2000 km".

V zadržovací vazbě se pokusil o demonstrativní sebevraždu, aby byl propuštěn dříve. Po psychiatrickém vyšetření získal modrou knížku, která mu zaručila osvobození od vojenské služby.

Schelinger nedokončil studium instalatérství, pracoval jako kulisák v divadle Jiřího Wolkera (současné Divadlo v Dlouhé) a dal se na dráhu hudebníka. Začínal s barovými kapelami, které hrály blues a soul, např. Smaragd. Po krátkém angažmá v kapele The Happy Five působil ve skupině Karla Šípa Faraon. V roce 1973 přešel do hudební formace Františka Ringo Čecha.

Příznačný je vývoj jeho přezdívek: v pubertě "Nuselský Holiday" (neboť chodil po Praze stále s kytarou na krku), poté "Sluníčko" (pořád se smál) a nakonec "Peri Hovado" (protože v opilosti propadal demoličním náladám).

Zpěvák se proslavil například písněmi Holubí dům, Což takhle dát si špenát, René, já a Rudolf, Švihák lázeňský či Jsem prý blázen jen. Stál také u zrodu české hardrockové scény.

Půl roku před smrtí přebral Schelinger v kapele opratě, byl ve výborné skladatelské formě, připravoval zlomovou desku Zemětřesení. Měnil se i v soukromí. Přestal kouřit, jíst maso, poslouchal vážnou hudbu, zajímal se o východní filozofii.

Vy*er se na to. Schelingera jsme odradili od podepsání Charty 77, prozradil Ringo Čech | Video: Post Bellum | 00:49

autoři: Magazín, ČTK