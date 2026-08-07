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Hudba

Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris

Kultura

Nový videoklip se natáčel během června přímo ve francouzské metropoli a Charlotte v něm nejen zpívá, ale doprovází se i na klavír, což dle tvůrců dodává celému klipu komornější ráz.

Zpěvačka Charlotte Gott ve videoklipu k písni Paris, který se natáčel přímo ve francouzské metropoli..
Zpěvačka Charlotte Gott ve videoklipu k písni Paris, který se natáčel přímo ve francouzské metropoli..Foto: Jan Kellner
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„K Paříži mám výjimečný vztah, který se jen těžko popisuje. Je to město, kde se cítím sama sebou a zároveň naprosto anonymně. Patří k místům, která mě pro mou tvorbu inspirují nejvíc. Miluji, že kdykoli se procházím jejími ulicemi, tak z každého rohu zní jiný druh hudby. Už dlouho jsem věděla, že jedna z mých písní musí být o Paříži, místě, kam se stále vracím pro inspiraci,“ uvedla zpěvačka.

Stejně jako v případě skladby I Could Be Mine se klipu ujal mladý talentovaný režisér Jan Kellner, který video zároveň natočil i sestříhal. Singl Paris byl nahrán v londýnském Eastcote Studios pod producentským vedením Sachi Skarbeka, vyšel 24. července a je k dispozici na streamovacích platformách.

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Tvorba Charlotte Gott se pohybuje na pomezí R&B a popu. Paris je třetí skladba z chystaného debutového EP, které vyjde na podzim tohoto roku pod značkou Billion Streams Entertainment.

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