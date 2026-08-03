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Hudba

Zpěvačka Ariana Grande se stahuje z veřejného života. Odvolala účinkování v muzikálu

ČTK

Americká zpěvačka Ariana Grande se po dokončení turné Eternal Sunshine příští měsíc stáhne z veřejného života, odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v Londýně. Mluvčí popové hvězdy to v neděli sdělil časopisu People.

Ariana Grande
K roku 2020 byla zpěvačka Ariana Grande nejstreamovanější sólovou umělkyní na Spotify a Apple Music. S 53,5 miliony sledujících je druhým nejsledovanějším interpretem na Spotify, po Edu Sheeranovi, a nejsledovanější ženskou umělkyní na YouTube.Foto: Shutterstock
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Ariana Grande v pátek vydala své osmé studiové album Petal a videoklip ke stejnojmenné písni. Zpěvaččin vzhled následně na sociálních sítích vyvolal novou vlnu spekulací o jejím zdraví.

"Těší se, že turné dokončí a uzavře ho v tom nejlepším, zdravá a spokojená, a poté si dopřeje zaslouženou pauzu od veřejného vystupování a další práce na očích veřejnosti, která vedla k neutuchajícímu zájmu a hodnocení," uvedl její mluvčí.

Turné Eternal Sunshine odstartovalo v červnu v kalifornském Oaklandu. Od té doby Grande vystoupila v řadě měst napříč Spojenými státy včetně Los Angeles, Atlanty nebo New Yorku. Turné chce zakončit sérií koncertů v Londýně, poslední z nichž se očekává 1. září.

Třiatřicetiletá zpěvačka plánovala příští rok v londýnském Barbican Centre účinkovat v nové inscenaci kritiky oceňovaného muzikálu Sunday in the Park with George (Neděle v parku s Georgem) od Stephena Sondheima. Zpěvačka známá hity jako Thank U, Next či Yes, And? se měla na jevišti objevit po boku svého kolegy z muzikálového filmu Čarodějka, britského herce Jonathana Baileyho.

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"Po oznámení týmu Ariany Grande dnes večer můžeme potvrdit, že se rozhodla odstoupit ze Sunday in the Park with George," sdělil stanici BBC zástupce divadelní společnosti Empire Street Productions. "Víme, že to pro ni nemohlo být lehké rozhodnutí. Učinila ho s naším plným porozuměním a podporou. Přejeme jí jen to nejlepší," dodal.

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Grande je jednou z nejúspěšnějších popových hvězd současnosti. Je nositelkou tří hudebních cen Grammy. Její kariéra odstartovala v roce 2013 debutovým albem Yours Truly. Za roli Glindy v Čarodějce si loni vysloužila nominaci na Oscara.

Její koncert v severoanglickém Manchesteru v květnu 2017 poznamenal teroristický útok, který si vyžádal 22 obětí a 239 zraněných. Ve foyeru arény se po koncertu odpálil sebevražedný atentátník, 22letý Brit libyjského původu Salman Abedi. K útoku se přihlásila organizace Islámský stát.

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