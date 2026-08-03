Zpěvačka Ariana Grande se stahuje z veřejného života. Odvolala účinkování v muzikálu

Americká zpěvačka Ariana Grande se po dokončení turné Eternal Sunshine příští měsíc stáhne z veřejného života, odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v Londýně. Mluvčí popové hvězdy to v neděli sdělil časopisu People.
Ariana Grande v pátek vydala své osmé studiové album Petal a videoklip ke stejnojmenné písni. Zpěvaččin vzhled následně na sociálních sítích vyvolal novou vlnu spekulací o jejím zdraví.
"Těší se, že turné dokončí a uzavře ho v tom nejlepším, zdravá a spokojená, a poté si dopřeje zaslouženou pauzu od veřejného vystupování a další práce na očích veřejnosti, která vedla k neutuchajícímu zájmu a hodnocení," uvedl její mluvčí.
Turné Eternal Sunshine odstartovalo v červnu v kalifornském Oaklandu. Od té doby Grande vystoupila v řadě měst napříč Spojenými státy včetně Los Angeles, Atlanty nebo New Yorku. Turné chce zakončit sérií koncertů v Londýně, poslední z nichž se očekává 1. září.
Třiatřicetiletá zpěvačka plánovala příští rok v londýnském Barbican Centre účinkovat v nové inscenaci kritiky oceňovaného muzikálu Sunday in the Park with George (Neděle v parku s Georgem) od Stephena Sondheima. Zpěvačka známá hity jako Thank U, Next či Yes, And? se měla na jevišti objevit po boku svého kolegy z muzikálového filmu Čarodějka, britského herce Jonathana Baileyho.
"Po oznámení týmu Ariany Grande dnes večer můžeme potvrdit, že se rozhodla odstoupit ze Sunday in the Park with George," sdělil stanici BBC zástupce divadelní společnosti Empire Street Productions. "Víme, že to pro ni nemohlo být lehké rozhodnutí. Učinila ho s naším plným porozuměním a podporou. Přejeme jí jen to nejlepší," dodal.
Grande je jednou z nejúspěšnějších popových hvězd současnosti. Je nositelkou tří hudebních cen Grammy. Její kariéra odstartovala v roce 2013 debutovým albem Yours Truly. Za roli Glindy v Čarodějce si loni vysloužila nominaci na Oscara.
Její koncert v severoanglickém Manchesteru v květnu 2017 poznamenal teroristický útok, který si vyžádal 22 obětí a 239 zraněných. Ve foyeru arény se po koncertu odpálil sebevražedný atentátník, 22letý Brit libyjského původu Salman Abedi. K útoku se přihlásila organizace Islámský stát.
Vráska na čele kancléře Merze jménem důchodová reforma. Postavil se proti ní východ Německa
Důchodová reforma německého kancléře Friedricha Merze je v ohrožení. Proti její části se postavili premiéři tří východoněmeckých spolkových zemí, kteří jsou členy jeho vlastní strany, Křesťanskodemokratické unie (CDU). Merz přitom v červnu řekl, že důchodovou reformu chce prosadit jako celek, měnit a vyjímat z ní jednotlivé části podle něj nelze.
Španělské tajné služby před migrační vlnou z Maroka varovaly, ministr to prý nevěděl
Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve řekl, že on varován nebyl.
„Emotivní horská dráha.“ Je hotovo, z Horníčka je třetí nejdražší Čech historie
Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal pětiletou smlouvu. S přestupní částkou 30 milionů eur (asi 726 milionů korun) se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
Bitcoinová kauza míří k soudu. Exministru Blažkovi i Jiřikovskému hrozí vězení
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, řekl v pondělí náměstek vrchního žalobce Radek Bartoš.
Zůstane jen Volvo s boulí na střeše. Revoluční technologie u švédského výrobce končí
Měla to být jedna z konkurenčních výhod nových modelů Volvo. Lidar v základní výbavě, který měl dále zvýšit bezpečnost jízdy a pomoci se zaváděním pokročilých asistentů. Jenže pro švédskou automobilku to nakonec skončilo neúspěchem. Technologii totiž definitivně odpískala, některým už prodaným autům také zůstane zvláštní boule na střeše.