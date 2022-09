Zpět na pódiu, ale nezpívá. Kubišová v zaplněném kině vyprávěla svůj příběh

V pražském kině Lucerna tento čtvrtek vyprávěla svůj životní příběh Marta Kubišová, která před pěti lety ukončila pěveckou kariéru. Zaplněný sál sledoval její besedu s moderátorkou doplňovanou projekcemi s hosty: herečkou Ivou Janžurovou, popularizátorem společenské etikety Ladislavem Špačkem, kardiologem Petrem Neužilem či modelkou Taťánou Kuchařovou.

Večer zakončily gratulace k nadcházejícím 80. narozeninám Kubišové. Ty připadnou na 1. listopadu.

Hvězdu československé hudby 60. let minulého století přivítaly ovace už při příchodu na jeviště. V uvolněné atmosféře pak Marta Kubišová shrnula svůj život, komunikovala s hosty i publikem a nevyhýbala se ani choulostivým tématům, jakými byly její dva rozvody, potrat, zdravotní problémy nebo spory s někdejší kolegyní Helenou Vondráčkovou. Když si na nějakou událost nemohla vzpomenout, posluchačům se omlouvala za potíže s pamětí.

"Vždy jsem obdivovala její nekompromisnost. Já jsem kličkovala, abych se udržela v profesi, ale Marta svítila jako taková hvězda pravdy," řekla o ní herečka Iva Janžurová. Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Špaček přirovnal Kubišovou k zesnulé britské královně Alžbětě II. "Nevím, jestli jsem tak noblesní, ale s královnou jsem měla společnou lásku ke zvířatům," reagovala Kubišová.

V průběhu večera vyloučila, že by se vrátila k vystupování. Připomněla, že naposledy zazpívala v pražské Lucerně před třemi roky, kdy byla hostem programu ke 30. výročí sametové revoluce. Tehdejší koncert za doprovodu skupiny klavíristy Petra Maláska zakončila zpěvem hymny a skladbou Hey Jude. Oficiálně kariéru ukončila již v roce 2017. "Už mi nezbývá než dopsat knihu," podotkla tento čtvrtek.

V těchto dnech vychází publikace Luďka Chocholy nazvaná Marta Kubišová v písních a pořadech. Chronologicky sestavený profil obsahuje výčet zásadních písní, televizních pořadů a koncertů. Doplňují jej citace, zajímavosti či fotografie. Kubišová již delší čas pracuje na autobiografii.

Její nynější diskusní turné nazvané Noc s legendou bude pokračovat 15. října v Nymburce, v jehož okolí vyrůstala. 22. října vystoupí v rodných Českých Budějovicích, na závěr 29. října navštíví Kladno.

Marta Kubišová se s perzekucí setkala už v mládí. Po otcově vzoru chtěla studovat medicínu, ale komunisté ji opakovaně nepustili k přijímacím zkouškám. Jezdila tedy do Orientálního ústavu na kurzy indologie a marně doufala, že by se mohla dostat alespoň na tento obor.

V Poděbradech, kam se rodina přestěhovala a kde Kubišová po maturitě pracovala ve sklárnách, ji oslovil místní hudebník, který mladou ženu uslyšel při soukromém preludování. Nabídl jí, aby zazpívala k tanci lázeňským pacientům. Pak se v novinách objevil inzerát na konkurz do pardubického divadla Stop. Marta Kubišová ho vyhrála a tím začala rychlou cestu vedoucí přes plzeňskou scénu Alfa do pražského divadla Rokoko, popsaly Hospodářské noviny.

Právě v Rokoku se setkala s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou, s nimiž vytvořila trio Golden Kids. Jako dvacetiletá se stala zpěvačkou s nezaměnitelným hlasem a sex-appealem. Mezi její první hity patří původně francouzská píseň Loudá se půlměsíc.

V letech 1966, 1968 a 1969 vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík, získala též zlatou Bratislavskou lyru 1968 a podepsala smlouvu se západoněmeckým vydavatelstvím Polydor. Vystoupila mimo jiné v pařížské Olympii, na festivalu MIDEM ve francouzském Cannes a účinkovala ve filmu Mučedníci lásky svého bývalého manžela Jana Němce nebo v seriálu Píseň pro Rudolfa III., ve kterém zazněla také Modlitba pro Martu.

Píseň Modlitba pro Martu byla původně určená pro zábavní televizní seriál, po okupaci se stala symbolem odporu. | Video: Supraphon

Právě tato její píseň, původně určená pro zábavní televizní seriál, se po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy stala symbolem odporu, a to díky tajuplnému projevu Kubišové i obratům jako "Ať mír dál zůstává s touto krajinou" nebo "Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí".

Od února 1970 měla pěvkyně kvůli svým postojům zakázáno vystupovat a režim jí neustále bránil najít si práci. "Ďábel by si nevybral lepší okamžik na to, kdy ji zničit, než si vybrali bolševici," komentoval hudební kritik Jiří Černý fakt, že zákaz postihl Kubišovou v největším rozletu.

Kvůli nastrčené pornofotce byla vyloučena z veřejného života a prožila hlubokou osobní krizi. Roky pak pracovala jako referentka zásobování Výstavby sídlišť.

"Bylo zvláštní, jak se nadějné pražské jaro změnilo do takové ponurosti a zklamání. Jak špatně a rychle může skončit naděje," vzpomínala v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Když se setkáváte pořád s nějakým odporem, popožene vás to dál. Říká se, že i holubice by neletěla, kdyby neměla odpor pod křídly," dodala.

Marta Kubišová pak jako jedna z prvních podepsala Chartu 77 a byla její mluvčí. K vystupování se mohla vrátit po téměř 20 letech zákazu, v listopadu 1989, kdy během revoluce zaplněnému Václavskému náměstí zpívala opět Modlitbu pro Martu.

Poslední studiové album nazvané Soul, složené výhradně z převzatého repertoáru, vydala před šesti lety, tři roky nato přidala ještě výběrové CD Putování, které obsahuje písně z let 1966 až 2017. Jeho součástí je i nová verze Modlitby pro Martu, kterou nahrála s hosty Bárou Basikovou, Blankou Šrůmovou, Naďou Válovou, Terezou Černochovou a Natálií Kocábovou. Na této nahrávce zněl i hlas Hany Hegerové, která vzhledem k již tehdy vážnému zdravotnímu stavu svůj part natočila doma.

Letos 9. června se na nádvoří pražského Musea Kampa uskutečnila premiéra divadelního recitálu Marta věnovaného jejímu osudu. Zpěvačku diváci při jejím příchodu přivítali potleskem vestoje. Titulní roli ztvárnily Berenika Kohoutová v alternaci s Hanou Holišovou.

"Nevím, jakým způsobem bych měla poděkovat, že jste mě tak vyzdvihli, nemyslela jsem, že jsem taková hrdinka, a teď, když na to koukám, tak vidím, že jsem byla celkem kaskadér," uvedla tehdy Kubišová. Ta se letos na jaře také stala čestnou občankou hlavního města.