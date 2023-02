Znovu nahrává své staré písně. Bryan Adams může dostat Grammy, na předávání nejde

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams je po čtvrtstoletí nominován na Grammy, předávání nejznámějších hudebních cen se ale v noci z neděle na pondělí nezúčastní. Ten večer hraje v americkém Las Vegas. A nechtěl zklamat fanoušky tím, že by koncert odřekl. "Pracovat se musí. Když jsem na turné, zaměstnávám 40 lidí, a tak je mou povinností se o ně postarat," říká pro agenturu AP.

Třiašedesátiletý hudebník a profesionální fotograf, který prodal přes 100 milionů nahrávek, je poslední dobou nebývale pracovitý. Vloni vydal hned čtyři desky. Zaprvé své patnácté studiové album nazvané So Happy It Hurts, dále nahrávku broadwayského muzikálu podle filmu Pretty Woman, k němuž složil hudbu, a pak první dva díly projektu Classic. V jeho rámci kvůli autorským právům postupně znovu přetáčí své staré hity a sám u toho hraje na většinu nástrojů.

Grammy teď může získat za nejlepší rockový výkon v titulní skladbě ze So Happy It Hurts, kde zpívá, že je "tak šťastný, až mě to bolí".

Na tuto prestižní cenu byl Bryan Adams naposledy nominován roku 1998 se songem I Finally Found Someone, známým duetem s Barbrou Streisand. Tehdy ale neuspěl. Dosud získal jedinou Grammy, roku 1992 za píseň (Everything I Do) I Do It for You ze soundtracku k filmu Robin Hood: Král zbojníků s hercem Kevinem Costnerem v hlavní roli.

"Jsem úplně u vytržení z toho, že jsem byl po takové době nominovaný. Ale nemyslím si, že vyhraju," odhaduje Adams. Soupeřit bude s písničkářem Beckem a jeho coververzí skladby Old Man od Neila Younga, trackem Wild Child od dua The Black Keys a hlavně se skladbou Patient Number 9 od Ozzyho Osbournea, ve které účinkuje nedávno zesnulý kytarista Jeff Beck. Právě její vítězství Adams očekává.

Nehledě na to rodák z kanadské provincie Ontario poslední dobou zažívá nebývale plodné období, pokračuje agentura AP. Celou dobu, kdy natáčel album So Happy It Hurts, ho napadaly další kompozice. Nakonec jich ve studiu zaznamenal víc než obvykle. Protože tou dobou se po světě šířil koronavirus, Bryan Adams sám obstaral většinu nástrojů.

"Vždycky jsem třeba snil o tom, že budu v nějaké kapele bubnovat. Těsně před začátkem pandemie jsem si konečně koupil bicí, tak to do sebe pěkně zaklaplo," vypráví. "Moc dobrý bubeník nakonec nejsem, ale baví mě dávat do toho vše," dodává.

Deska se nese na povznášející vlně, je plná vděku a písní s optimistickými či povzbudivými názvy jako You Lift Me Up, I’ve Been Looking for You nebo Let’s Do This. Například v songu nazvaném These Are the Moments That Make Up My Life pak Adams zpívá, jak se mu líbí rodinný život a že rád připravuje dětem snídani. "Líbí se mi, jak se smějou / Zatímco si rozvrhuju den," pěje otec dvou dcer, kterým je jedenáct a devět let.

"Myslím, že rolí písničkáře je čerpat ze skutečnosti," poznamenává. "Lidé se na to napojí, pokud skládáte písně, které jsou pravdivé, pokud se jim dokážete otevřít a ukázat toho dost ze svého života, aniž byste ovšem přišli o soukromí," uvažuje.

Při vytváření alba použil některé své staré kytarové efekty a zesilovače. Když už byl ve studiu, začal postupně znovu natáčet také své největší hity jako Summer of ’69 nebo Run to You. Bezprostředním impulzem se stal spor s vydavatelstvím Universal Music, které mu odmítlo poskytnout kontrolu nad staršími nahrávkami. Adams na ně pozbyl práva, a tudíž ani nemá příjmy například z jejich streamování.

"Začali jsme jednat o nové smlouvě a Universal mi odmítl dát cokoliv. Tak jsem řekl: fajn, když mi je nedáte, natočím si je znova," popsal pro web Cleveland.com.

"Jsem tak šťastný, až mě to bolí," zpívá Bryan Adams ve skladbě So Happy It Hurts nominované na Grammy. | Video: BMG

Ze stejného důvodu poslední roky své starší písně znovu nahrává popová zpěvačka Taylor Swift, se kterou Adams roku 2018 na koncertu zazpíval svůj hit Summer of ’69. "Jsem jí hrozně vděčný za to, že mi ten nápad vnuknula. Prostě jsem si řekl, že když to udělala ona, zvládnu to taky. Zkusil jsem pár písní, a protože mi přišly fakt dobré, už jsem nepřestal," uvedl.

První díl projektu Classic vydal na vlastní značce Badams Music, nad kterou má stoprocentní kontrolu, vloni v dubnu. "Začaly mi u toho naskakovat vzpomínky. Na to, kým jsem tehdy byl, s kým jsem natáčel, jak tvrdě jsem na těch albech pracoval. Zpětně jsem docenil, jakou jsem tehdy odvedl práci," říká na to konto Bryan Adams.

V nových verzích přiznává "drobné odchylky", celkově se ale snaží zachovat atmosféru i zvuk původních nahrávek, aby je lidé poznali. "Jediné, kde to nejde dokonale napodobit, jsou záznamy koncertů. Ale jinak jsem usiloval o to, aby měly písně stejnou stavbu a vyzařovaly stejnou emoci," popisuje zpěvák.

Chvíli mu například trvalo si vzpomenout, na kterou kytaru původně nahrál Summer of ’69. Pak mu došlo, že v roce 1985, kdy tento song vydal, měl elektrickou kytaru jen jednu. Tak ji vyhrabal ve skladu i s tehdejším efektem, oba je zapojil - a jako zázrakem byly přístroje nastavené právě na ten zvuk, který potřeboval. "Jako na zavolanou," kvituje.

Třetí díl nově nahraných hitů Classics Pt. III vydá Bryan Adams zanedlouho. A tím zdaleka nekončí. V londýnské Royal Albert Hall nedávno naživo znovu natočil svá raná alba Cuts Like a Knife, Into the Fire a Waking Up the Neighbors z 80. a 90. let minulého století. "Je to vzrušující doba," krčí rameny zpěvák.

Bryan Adams pravidelně jezdí také do Česka, kde už koncertoval v Praze, Brně, Liberci či Ostravě. Mimo jiné spolupracoval s Nadací Terezy Maxové dětem. Nafotil pro ni kalendář na rok 2007 a čtyři roky nato někdejší české modelce na koncertě v pražské O2 areně věnoval píseň Heaven.

Sotva teď dokončí šňůru koncertů v Las Vegas, čeká ho další turné. Nejprve po Asii, načež do srpna objede 26 amerických měst včetně New Yorku a San Francisca. Předskakovat mu bude čtyřiašedesátiletá rocková zpěvačka Joan Jett, uzavírá agentura AP.