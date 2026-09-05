„Žít do osmdesáti by byla nuda.“ Právě tyhle kulatiny by letos Freddie Mercury slavil

Zpěvák anglické kapely Queen Farrokh Bulsara známý jako Freddie Mercury se narodil 5. září 1942 na Zanzibaru. Během své kariéry proslul nejen výjimečným hlasem, ale také teatrálním vystupováním a okázalým módním stylem. Málokdo ví, že kdysi provozoval second hand nebo že studoval grafický design. Zemřel předčasně ve 45 letech, ale jeho tvorba je stále živá a i dnes si nachází nové fanoušky.
Většinu svého mládí strávil v Indii, kde studoval na britské internátní škole a kde si také začal říkat Freddie. Hrál na klavír a objevoval svou lásku k hudbě. Jeho matka Jer Bulsara v dokumentu Freddie Mercury – The Early Years popsala, že malý Farrokh miloval širokou škálu hudebních žánrů, mezi nimiž byla i indická hudba, folk nebo třeba západní pop.
Po ukončení středního vzdělání se vrátil za rodinou na Zanzibar, odkud ale všichni v roce 1964 uprchli do Anglie, protože na ostrově vypukla zanzibarská revoluce. V Londýně se pak při studiích grafického designu seznámil se zpěvákem kapely Smile Timem Staffelem.
Nejznámější gay byl bisexuál
Ve známém životopisném filmu Bohemian Rhapsody je vztah Tima Staffela a Freddieho zcela zanedbán. Ve skutečnosti však byli dobří přátelé, kteří se vzájemně podporovali ve svých hudebních snech, a tak se Freddie zanedlouho seznámil i se zbytkem kapely Smile, kterou netvořil nikdo jiný než budoucí členové Queen kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor.
S Rogerem si byli dokonce tak blízcí, že si společně v roce 1969 otevřeli stánek s oblečením z druhé ruky a Freddieho uměním na Kennsigtonském tržišti. Ten jim sice moc nevydělával, ale zato byl nekonečným zdrojem potrhlých outfitů, které kapelu Queen provázely zejména v jejích začátcích. Jen hraním se kapela ještě neuživila, a tak byl second hand vítaným zdrojem příjmů.
V té době také potkal Freddie jednu z největších lásek svého života Mary Austinovou. Ačkoliv se o Mercurym často tvrdí, že byl gay, ve skutečnosti byl podle všeho bisexuál a Mary pro něj nebyla pouhou zástěrkou pro veřejnost, ale skutečnou milující partnerkou. Zamiloval se do ní na první pohled, ale nemohl s ní chodit, protože v té době byla s Brianem Mayem. Když se s ním o rok později rozešla, počkal Freddie na vhodnou dobu a pak se Briana Maye zeptal, jestli by mu nevadilo, kdyby se s Mary dal dohromady. A Brian to bez problémů přijal.
Pobíhal po místnosti a dával zabrat hlasivkám
Kapela Smile nahrála dvě EP, které však nikdy oficiálně nevydala, a nakonec Tim Staffel kapelu opustil, čímž ukončil její působení. Právě k původním členům tohoto uskupení se Freddie přidal a vznikli Queen. Ti částečně ještě čerpali z původních písniček Smile. Například autorem písně Doing All Right z jejich prvního alba je právě Tim Staffel.
Brian May měl však ze začátku obavy, že Freddie není dobrým frontmanem. Pro Red Special Guitar podcast v roce 2024 promluvil o svých prvních dojmech z Freddieho vystupování: „Když jsme se poznali, Freddie už sám sebe viděl jako hvězdu. Byl velmi okázalý, oblékal se jako rocková hvězda, a i díky tomuhle přesvědčení byl umělcem od narození. Ale když jsme spolu poprvé pracovali, bylo to pro mě trochu znepokojující, protože strašně pobíhal po místnosti a u toho si vyřvával hlasivky. Obávali jsme se, jestli bude dobře fungovat jako frontman kapely, protože pro některé diváky byl jeho styl příliš neomalený. Když jsme se ale dostali k nahrávání prvního dema a Freddie sám sebe slyšel na nahrávce, okamžitě řekl, že se mu to nelíbí, a nahrával stopy znovu a znovu, dokud sám ze sebe nevydoloval zpěváka, jakým chtěl být.“
Logo inspirované znameními zvěrokruhu
Na slávu si však budoucí hvězdy musely ještě chvíli počkat. Kapela v roce 1973 nahrála první desku s názvem Queen, která ale své době nezaznamenala příliš velký úspěch, zejména kvůli špatnému zvuku nahrávek. Freddie navíc trval na markantní úpravě nejen hudebního, ale i vizuálního stylu Queen. Kromě bizarních kostýmů a přehnaně teatrálního vystupování navrhl díky svému vzdělání v oblasti grafického designu i logo Queen.
To obsahuje prvky reprezentující jednotlivé členy kapely podle jejich znamení zvěrokruhu: tedy lvy za baskytaristu Johna Deacona a bubeníka Rogera Taylora, kraba představujícího Briana Maye narozeného ve znamení raka a nakonec dvě víly reprezentující Freddieho Mercuryho ve znamení panny. Nesmí chybět ani velké počáteční písmeno Q, které obepíná královskou korunu, a obrovský fénix symbolizující věčný život.
Rozsah přes čtyři oktávy a risk v roce 1975
Po vybudování jména na londýnské klubové scéně tak vychází album Queen II, které už zažívá masový ohlas. Freddieho hlas s rozsahem přes čtyři oktávy mu umožňuje do právě se formujícího rock’n’rollu přidávat také prvky jiných žánrů, jako je již zmíněný pop, ale také opera. Fredddie sám byl přesvědčen, že síla a rozsah jeho hlasu jsou mimo jiné způsobeny vrozenou vadou, díky které měl zpěvák o čtyři zuby víc. To mu sice způsobovalo jeho charakteristický předkus, ale právě kvůli svému hlasu si nechtěl nechat zuby esteticky upravit, ačkoliv tu možnost měl.
Prvky opery se též objevují na nejúspěšnějším albu Queen A Night At The Opera. Kvůli této desce rozvázala kapela současnou smlouvu s Trident Studios, aby se mohla svobodně věnovat své tvorbě. V roce 1975 pak skupina podepsala smlouvu s novým manažerem Johnem Reidem, díky kterému se dostala do kontaktu s EMI Records. Hudební vydavatelství za ně celé nahrávání, jež vyšlo v přepočtu na 1 120 000 korun, uhradilo. Šlo o obrovský risk, protože styl alba byl poněkud nekonvenční a návratnost investice tudíž nejistá.
Náročnost přípravy alba nespočívala pouze v jeho finanční stránce, ale také v obrovských nárocích Freddieho na výslednou podobu desky. Například v písní Bohemian Rhapsody, kde zpěvák chtěl docílit efektu mohutného sboru, nahrála kapela během tří týdnů přes 180 vokálních stop, které se navzájem překrývaly. Kvůli enormnímu finančnímu tlaku se také vyostřovaly vztahy v kapele, které však nakonec zachránilo zavedené právo veta. Každý ze členů kapely mohl jakékoliv rozhodnutí vetovat, což ale prodlužovalo čas strávený nad deskou, a tím pádem prohlubovalo problémy s penězi. Všechno napětí nakonec vzalo za své při vydání singlu Bohemian Rhapsody, který během pouhých deseti dnů vybojoval první místo v britských hitparádách.
S kapelou v čele hitparád i sami za sebe
Od tohoto momentu už Queen pouze rostli. Po vydání několika dalších alb se však začala objevovat kritika, že se komfortně usadili ve svém zvuku a nedostatečně experimentují s novými prvky. Ta však byla zcela zválcována čísly prodejů a obsazenými žebříčky hitparád. Aby členové kapely rozředili koncentrovanou spolupráci, pracovala většina z nich souběžně s Queen i na svých sólových projektech, Mercuryho nevyjímaje.
Jeho první a jediné sólové album Mr Bad Guy z roku 1985 vyšlo v mezeře mezi nahráváním alb The Works a A Kind Of Magic. Freddie na něm uplatnil i svou lásku k popu a discu. Podle svých slov chtěl prozkoumat všechny styly, kterým byl schopen se věnovat, ale nemohl je nahrát s kapelou Queen. Ve stejné době se též seznámil s britským kadeřníkem Jimem Huttonem, který se stal jeho partnerem a žil s Mercurym až do jeho předčasné smrti.
Album napsané v nebi
V roce 1986 se Freddie Mercury začal cítit oslabený a unavený. Podstoupil proto test na nákazu HIV virem, který tehdy sužoval zejména queer komunitu po celém světě. Test byl bohužel pozitivní, a protože lék, který zabraňuje propuknutí imunitního onemocnění AIDS způsobeného virem HIV, tehdy ještě neexistoval, musel se zpěvák smířit se svým osudem. Naplánoval proto ještě vydání alba Innuendo, které vyšlo ještě za jeho života. Stihl dokonce ještě napsat a nahrát část desky Made In Heaven (v překladu Vyrobeno v nebi), která vyšla po jeho smrti.
V roce 1991 se zpěvákův stav natolik zhoršil, že se rozhodl svou nákazu veřejně oznámit světu. „Žít do osmdesáti by byla nuda,“ vzkázal prostřednictvím svého manažera Freddie světu. Jen 24 hodin poté, tedy 24. listopadu 1991, zemřel na zápal plic v důsledku oslabení imunity nemocí AIDS po boku svého partnera.
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