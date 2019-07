Reggae je rytmus a vědomí. Po Colours nyní Ziggy Marley poprvé zazpívá v Praze

V pražském Divadle Archa tuto středu 31. července zazpívá Jamajčan Ziggy Marley. Nejstarší syn slavného Boba Marleyho při svém premiérovém vystoupení v české metropoli představí studiové album Rebellion Rises, které vyšlo loni a získalo nominaci na americkou cenu Grammy.

Nahrávka je apelem k pospolitosti, aktivismu a lásce. "Veškerá rebelie má počátek v lidské mysli, v melodii a v hudbě. Rebelie je vědomí. Jakmile si uvědomíme její potenciál a naše vlastní uvědomění se začne šířit, vyrosteme i my samotní," uvedl autor k poselství alba.

Osminásobný držitel ceny Grammy, padesátiletý Ziggy Marley, na sebe podobně jako otec vzal úlohu šiřitele lásky, pozitivních vibrací a míru. Vydal se však vlastní cestou: jeho inovativní reggae s chytlavými melodiemi vstřebalo rock, funky, soul i pop.

"Reggae je mantra a meditace. Reggae je rytmus a vědomí. Jeho potenciál je nekonečný. Vždy je před námi cesta dále, vždy existuje naděje v dalším východu slunce, v další sekundě a další minutě," míní Marley.

David Nesta Marley, nejstarší syn Boba a Rity Marleyových, přezdívku Ziggy získal podle jamajského slangového označení jointu. Po otcově smrti založil se sourozenci úspěšnou skupinu The Melody Makers, pojmenovanou po populárním hudebním časopisu. Debutovali roku 1979 skladbou Children Playing in the Streets, jejich poslední, desáté studiové album The Spirit of Music pochází z roku 1999.

Sólovou kariéru Ziggy Marley zahájil v roce 2003 deskou Dragonfly, na které hostovali Flea a John Frusciante z kapely Red Hot Chili Peppers. Od té doby Marley vydal dalších šest desek.

Souběžně s hudbou se dnes věnuje filantropii. S manželkou založil nadaci URGE pomáhající chudým dětem na Jamajce, v Africe i jinde. Spolupracuje také s OSN a neziskovou hudebně vzdělávající organizací Little Kids Rock.

Ziggy Marley v Česku poprvé vloni vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Jeho pořadatelé teď organizují také středeční koncert v Divadlu Archa.

Bob Marley, celým jménem Robert Nesta Marley, byl jamajský zpěvák, skladatel a kytarista, spoluzakladatel a významný představitel reggae. Zemřel 11. května 1981.

V Praze už vystoupili mnozí jeho potomci. Například roku 2013 v pražském Lucerna Music Baru koncertoval zpěvák, muzikant, herec a producent Ky-Mani Marley. Druhý nejstarší syn muzikant a producent Stephen Marley do Česka přijel roku 2012.

Počet oficiálně přiznaných dětí Boba Marleyho dosáhl čísla 11. Většina jeho potomků se věnuje hudbě.