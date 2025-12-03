Hudba

"Toto video je zlé a odporné.“ Carpenterová odsoudila Bílý dům za použití své písně

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenterová se v úterý ohradila proti použití své písně ve videomontáži věnované imigračním raziím, kterou na sociálních sítích zveřejnil Bílý dům.
Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenterová v Los Angeles v říjnu 2025.
Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenterová v Los Angeles v říjnu 2025. | Foto: Profimedia.cz

O den dříve vydavatel kanadské dětské knižní série o želvě jménem Franklin odsoudil příspěvek ministra obrany Petea Hegsetha s falešnou obálkou knihy s titulem Franklin míří na narkoteroristy, na kterém želva v uniformě amerického vojáka z vrtulníku útočí bazukou na lodě.

"Toto video je zlé a odporné. Nikdy mě ani moji hudbu nezatahujte do své nehumánní agendy," napsala Carpenterová na sociální síti X v odpovědi na příspěvek Bílého domu. Ten v popisku citoval text její písně Juno, která hraje ve videu. "Už jsi někdy zkusil tohle? Pá pá," stojí u videa, ve kterém agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zatýkají migranty.

Námitky proti tomu, aby Trumpova administrativa používala jejich písně a autorsky chráněný materiál, v minulosti vznesla řada hudebníků. Podle agentury AP jsou mezi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrigová, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dionová, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N’ Roses a R.E.M.

Související

Trump kritizoval muzejní komplex Smithsonian. Podle něj jsou muzea v USA příliš woke

U.S. President Donald Trump delivers remarks at the White House in Washington, D.C.

V pondělí se šéf Pentagou stal terčem kritiky od vydavatele Kids Can Press za zmanipulovaný obrázek postavy z knih pro děti. "Želva Franklin je milovaná kanadská ikona, která inspirovala generace dětí a představuje laskavost, empatii a inkluzivitu. Důrazně odsuzujeme jakékoliv hanlivé, násilné nebo neoprávněné použití jména nebo obrazu Franklina, které je v přímém rozporu s těmito hodnotami," napsal vydavatel na X.

Americká armáda od začátku září v Karibiku a v Tichém moři podnikla několik úderů na lodě, jejichž posádky Trumpova administrativa viní z pašování drog. Při kontroverzních útocích přišlo o život více než 80 lidí.

 
Mohlo by vás zajímat

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Sabrina Carpenter Bílý dům

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Ženská asociace WTA nechala fanoušky volit nejlepší výměny uplynulého ročníku. Nyní už je znám finálový seznam.
před 14 minutami
Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

"Člověk někdy potřebuje změnu, v České filharmonii jsem patnáct let," reagoval nový ředitel Robert Hanč na dotaz, proč se přihlásil do konkurzu.
před 23 minutami
"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?
Přehled

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

Tradice zdobení tramvají spojuje města, rodiny i nadšence. A zimní dny jsou díky tomu zase o něco hezčí. Jaká "vánočka" vás letos nadchla nejvíc?
Aktualizováno před 28 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Skutečné drama se odehrálo v úterý večer před kamerami ITV.
před 57 minutami

Policie evakuuje školu v Uherském Brodě, hrozí výbuch neznámé látky

Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

V pondělí 1. prosince večer se odehrál slavnostní křest knihy o tajemném tvůrci bitcoinu a její autoři u té příležitosti vyhlásili i speciální soutěž.
Další zprávy