"Toto video je zlé a odporné.“ Carpenterová odsoudila Bílý dům za použití své písně

O den dříve vydavatel kanadské dětské knižní série o želvě jménem Franklin odsoudil příspěvek ministra obrany Petea Hegsetha s falešnou obálkou knihy s titulem Franklin míří na narkoteroristy, na kterém želva v uniformě amerického vojáka z vrtulníku útočí bazukou na lodě.
"Toto video je zlé a odporné. Nikdy mě ani moji hudbu nezatahujte do své nehumánní agendy," napsala Carpenterová na sociální síti X v odpovědi na příspěvek Bílého domu. Ten v popisku citoval text její písně Juno, která hraje ve videu. "Už jsi někdy zkusil tohle? Pá pá," stojí u videa, ve kterém agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zatýkají migranty.
this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025
Námitky proti tomu, aby Trumpova administrativa používala jejich písně a autorsky chráněný materiál, v minulosti vznesla řada hudebníků. Podle agentury AP jsou mezi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrigová, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dionová, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N’ Roses a R.E.M.
V pondělí se šéf Pentagou stal terčem kritiky od vydavatele Kids Can Press za zmanipulovaný obrázek postavy z knih pro děti. "Želva Franklin je milovaná kanadská ikona, která inspirovala generace dětí a představuje laskavost, empatii a inkluzivitu. Důrazně odsuzujeme jakékoliv hanlivé, násilné nebo neoprávněné použití jména nebo obrazu Franklina, které je v přímém rozporu s těmito hodnotami," napsal vydavatel na X.
Americká armáda od začátku září v Karibiku a v Tichém moři podnikla několik úderů na lodě, jejichž posádky Trumpova administrativa viní z pašování drog. Při kontroverzních útocích přišlo o život více než 80 lidí.