Zpívá o lesbickém sexu a ženském orgasmu. Chappell Roan je nová popová hvězda

Sláva, která přišla tak rychle, až se z toho točí hlava. Americká zpěvačka Chappell Roan o ní vždy snila, přesto ji teď děsí. Roky se plácala mezi různými brigádami a méně či více úspěšnými singly. Nyní se konečně hřeje na výsluní popového světa s písněmi o lesbickém sexu nebo o tom, jak ke zděšení své křesťanské rodiny tancuje v gay klubu. V pátek za to byla nominovaná na šest cen Grammy.

Na pódiích vystupuje s výrazným bílým make-upem, přehnaným obočím, křiklavě růžovými tvářemi a někdy i výraznou parukou. Říká, že její umělecká persona je drag queen a že nechápe, proč by tuto disciplínu nemohla dělat žena. Na sociálních sítích lze ale najít i videa, v nichž mluví obyčejná, trochu chaotická šestadvacetiletá holka jménem Kayleigh Amstutz, která si nápady na texty píše do poznámkového bloku v telefonu. I díky tomu si ji fanoušci zamilovali. Nebojí se být přirozená a také maličko ztřeštěná.

Ve své tvorbě nejčastěji otevírá gay témata, a to způsobem, který může leckoho šokovat. V dosud největším letošním hitu Chappell Roan nazvaném Good Luck, Babe! promlouvá k ženě, s níž udržovala intimní vztah, ale která si nechce přiznat svou homosexualitu. V synthpopové skladbě se zvukem 80. let minulého století a vysokými vokály jí hudebnice vzkazuje, že "může v baru políbit sto kluků / nebo si dát dalšího panáka a zkusit ten pocit zahnat", ale stejně s tím nic neudělá. Američanka přiznává, že promlouvá také trochu ke svému mladšímu já. I ona dříve randila s muži a pak se v noci budila hrůzou z toho, že je zamilovaná do ženy.

Před několika dny Chappell Roan v populární televizní show Saturday Night Live představila píseň The Giver. Laděná je do country stylu, avšak obsahem ho převrací vzhůru nohama. Zatímco běžně v žánru dominují spíše běloši a jejich skladby reflektují tradiční rozdělení rolí mužů a žen, zpěvačka jim drze vzkazuje, že ženy sobě navzájem dokážou poskytnout větší sexuální uspokojení než muž. "Vy country kluci pořád říkáte, že víte, jak se správně chovat k ženě. To ví ale jen jiná žena. Ta svou práci dokončí," řekla před kamerami, než novinku zazpívala.

Její texty naznačují společenský posun od dob songu I Kissed a Girl. V něm Katy Perry roku 2008 opatrně zpívala, že "políbila holku, jen aby to zkusila", zároveň ale posluchače ujišťovala, že se toho večera rozhodně nezamilovala, a doufala, že jí to přítel promine. Chappell Roan oproti tomu zpochybňuje nastavení společnosti, která považuje heterosexuální partnerství za ta "normální". Vzkazuje mužům, že ona na rozdíl od nich během sexu dokáže ženu dovést k orgasmu.

Rodina dělá, že neví, o čem zpívá

To všechno je ještě zajímavější tím, že Kayleigh Amstutz pochází z malého křesťanského města na americkém Středozápadě. Prostředí, v němž vyrostla, popisuje jako velmi konzervativní. V dětství chodila třikrát týdně do kostela a některá léta trávila na křesťanských táborech. Nikdo z příbuzných nemá hudební zázemí; její rodiče společně provozují veterinární praxi. K muzice se dostala díky hře na klavír a tomu, že ve 13 letech vyhrála školní talentovou soutěž.

Jako teenagerka začala nahrávat coververze písní na YouTube a psát vlastní. V šestnácti podepsala smlouvu s vydavatelstvím Atlantic Records a na střední škole si vyjednala možnost ukončit studium o rok dříve, aby se mohla věnovat hudební kariéře.

"Dostala jsem kontrakt rok poté, co vyšlo album Ultraviolence. Tak dlouho jsem tady, tolik alb Lany Del Rey mezitím vyšlo," řekla s nadsázkou o čekání na úspěch pro magazín The Face. Nahrávka Ultraviolence pochází z roku 2014.

O čtyři roky později bylo Chappell Roan dvacet a odjela hledat štěstí do Los Angeles, kde poprvé svobodně objevovala svou queer identitu. Navázala spolupráci s producentem Danem Nigrem, s nímž napsala chytlavou skladbu Pink Pony Club. Vypráví v ní, jak zklamala rodiče tím, že obráží gay kluby. "Mami, vždyť se jenom bavím / Já sem patřím," zpívá. Song ale vyšel na začátku covidové pandemie, a možná i proto zapadl. Label se zpěvačkou zanedlouho rozvázal spolupráci a Nigro, který produkoval obě alba jiné mladé hvězdy Olivie Rodrigo, na ni kvůli úspěchu konkurentky přestal mít čas.

Chappell Roan tak skončila zpátky u rodičů v městečku Willard ve státě Missouri. Přes léto dělala brigádu v kavárně a přemýšlela, jestli se přihlásit na univerzitu. Pak se ale rozhodla zkusit vydržet ještě jeden rok v Los Angeles. Strávila jej prý dalšími nárazovými zaměstnáními a proplakala ho v posteli. Nakonec se jí ale podařilo uzavřít smlouvu s vydavatelstvím Sony a roku 2022 obnovila spolupráci s Nigrem. O rok později vydala debutové album, jež se nemohlo jmenovat příhodněji - The Rise and Fall of a Midwest Princess neboli Vzestup a pád princezny ze Středozápadu.

Chappell Roan k úspěchu pomohla skladba Hot To Go! z loňského debutového alba. | Video: Island Records

Najednou se vše seběhlo velmi rychle. Desku skvěle přijali fanoušci i kritici a skladba nazvaná Hot To Go! se uchytila na sociální síti TikTok díky tanečku, který k ní hudebnice vymyslela. Chappell Roan úspěch přičítá i terapii, v níž pracovala se svým "vnitřním dítětem". Uvědomila si, co by chtělo její mladší já - převlékat se do různých kostýmů a občas si zazpívat něco trochu ztřeštěného jako právě píseň inspirovanou pokřiky roztleskávaček. Od té doby prý její muzika začala být mnohem lepší.

V Hot To Go! ponouká jinou ženu, aby se neostýchala, a vysvětluje, že o ni má také zájem. "Je čas na večeři," zpívá vyzývavě. Ve videoklipu vystupují i její prarodiče, podle Chappell Roan ale tak trochu dělají, že nevědí, o čem text je. "Takhle to na Středozápadě chodí. Říkají si, že sice chodím s holkou, ale že je vlastně něco jako moje kamarádka," uvedla v podcastu Making The Album. "Myslím, že mí rodiče to tak mají s celým mým projektem," dodala.

Holky se drží navzájem

Ačkoliv jí Olivia Rodrigo na čas "přebrala" producenta, vzájemně se kamarádí a podporují. Chappell Roan nahrávala vokály pro obě alba známější kolegyně, která ji zase pozvala jako předskokanku na dvě svá dosavadní turné. Díky tomu začala být dívka ze Středozápadu známější. Každé vystoupení v rámci The Guts World Tour Olivie Rodrigo zkraje letošního jara otevírala svou drag show. Do toho vydala singl Good Luck, Babe! a letos se rychle stala hvězdou.

Možná až příliš rychle. O hudební kariéře dlouho snila, zároveň jí ale sláva přijde toxická. Nikdo jiný než další slavní lidé prý nemohou pochopit, čím si prochází.

S velkým vděkem dnes mluví o ženských popových hvězdách jako Lady Gaga, Lorde nebo Sabrině Carpenter. Všechny se jí prý ozvaly s dotazem, jestli je v pořádku. "My holky spoléháme na sebe navzájem," řekla magazínu The Face. Teď musí Chappell Roan vycházet na veřejnost skoro vždy jen v paruce. Dokonce přestala chodit k terapeutce, která jí tolik pomohla při rozjezdu kariéry. Ohledně problémů souvisejících se slávou, jaké teď řeší, už jí prý nedokázala pomoci.

Hudebnice si získala fanoušky i bezprostředním vystupováním na sociálních sítích. Jenže ty zároveň vytvářejí mylný dojem, že se lidé se svou hvězdou znají a přátelí. Chappell Roan tak řešila už několik nepříjemných situací - polibek od fanouška, s nímž nesouhlasila, nadávky poté, co odmítla dát autogram, nebo anonymní telefonáty jejímu otci poté, když jeho číslo uniklo na internet.

Umělkyně se ale nebojí vymezit si hranice. Místo aby svět showbyznysu přijala i se vší jeho toxicitou, vzkázala, že pokud bude nevhodné chování fanoušků pokračovat, může s hudbou skončit.

"Je mi jedno, že je to běžné, že toto šílené chování je součástí práce, kterou jsem si vybrala. Neznamená to, že je normální, že to chci a že se mi to líbí. Je mi úplně jedno, jestli si myslíte, že je sobecké, pokud odmítnu žádost o společnou fotku nebo objetí," uvedla viditelně rozhořčená Chappell Roan na TikToku.

Fanoušky také požádala, aby ji neoslovovali na ulici, když nepracuje, a nevolali na ni jejím občanským jménem Kayleigh. Svou drag personu Chappell Roan chápe jako projekt a přirovnává ji k fiktivní postavě Hannah Montany, za niž se v populárním seriálu převlékala zpěvačka Miley Cyrus.

Někteří tuto snahu oddělit soukromý a pracovní život oceňují. Třeba Hayley Williams ze skupiny Paramore ji považuje za "velmi statečnou a potřebnou". Jiní to však vnímají jako nevděk.

Hudebnice přesto dál veřejně mluví o tom, jak umí být prostředí showbyznysu nezdravé. "Tohle odvětví stojí na tom, že jsou lidé přepracovaní, vyhořelí, nespí. Jste tím úspěšnější, čím jste nezdravější. Není to na hlavu?" ptá se. Zatím ale pokračuje dál. Megahit Good Luck, Babe! je pro ni teď prý inspirací pro to, jak by chtěla tvořit dál. "Prostě jsem napsala písničku, která se mi líbila, a vydala ji. To mě hodně inspiruje, říkám si: Mohu být úspěšná s něčím, co se mi zároveň moc líbí? To je šílené."

Video: Singl Good Luck, Babe! od Chappell Roan