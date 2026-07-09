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Hudba

Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová. Proslavila se také hitem It's a Heartache

ČTK

V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová, napsal ve čtvrtek 9. července s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC.

Bonnie Tyler (Tylerová), zpěvačka
Zpěvačka Bonnie Tylerová během svého vystoupení ve Frankfurtu nad Mohanem v únoru 2010. Foto: Profimedia – ČTK / DPA / A4014/_Marius Becker
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Tylerová na konci dubna v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla jednotce intenzivní péče.

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Tylerová dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands nebo It's a Heartache.

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Brit pomáhal v sutinách ve Venezuele. Záchranářský pes obstál na výbornou

Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ni odletěl s psovodem Davidem Hynkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Novinářům to ve čtvrtek řekl jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku.

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