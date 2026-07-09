Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová. Proslavila se také hitem It's a Heartache

V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová, napsal ve čtvrtek 9. července s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC.
Tylerová na konci dubna v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla jednotce intenzivní péče.
Tylerová dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands nebo It's a Heartache.
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