Jeho písně přežily. Zemřel rockový zpěvák a kytarista David Crosby

Americký zpěvák, skladatel a kytarista David Crosby, který byl zakládajícím členem skupin The Byrds i Crosby, Stills, Nash a Young, zemřel ve věku 81 let. Oznámil to časopis Variety s odvoláním na jeho manželku.

Agentura Reuters jej označuje za jednoho z nejvlivnějších rockerů 60. a 70. let, kterého nenasytný návyk na drogy přivedl do vězení. Crosby dlouhá léta zápasil s alkoholem a drogami, v roce 1994 podstoupil operaci jater. V prohlášení o chirurgickém zákroku tehdy uvedl, že "měl opět velké štěstí". Upozornil na sebe v 60. letech coby člen skupin The Byrds a poté Crosby, Stills, Nash and Young. Čtveřice, která se dala dohromady na konci 60. let, proslula nejen albem Deja Vu plným písní, jež přežily dodnes, ale také nejrůznějšími excesy a divokými vztahy. Kapela se stala jedním z nejvlivnějších souborů v historii popové a rockové hudby. Vždy ale účinkovala spíš nárazově, napětí mezi členy vedlo k opakovaným pauzám. Davida Crosbyho přežila jeho žena Jan Danceová, synové Django a James Raymond plus dvě dcery z předchozích vztahů. V roce 2000 zpěvačka Melissa Etheridgeová odhalila, že Crosby byl biologickým otcem dvou dětí, které porodila její tehdejší partnerka Julie Cypherová po umělém oplodnění, dodává Variety.com.