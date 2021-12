Nezapomenutelné Špinarce by dnes bylo 70. Skutečné datum narození popletl její otec

Geniální chraplavý hlas

Věra Špinarová se narodila v Pohořelicích u Brna, ale většinu svého života strávila v Ostravě. Před pár lety v rozhovoru pro Český rozhlas prozradila, že její skutečné datum narození je o den později. "Když mi bylo čtyřicet, tak moje mamka jen tak mezi řečí řekla: Ale ty ses nenarodila 22., ty ses narodila 23. prosince. No tak to jsem se vyvrátila. A ona říká: No tatínek to tak nějak popletl. Když tě šel hlásit na matriku, tak si to spletl. Bráchovi dal vlastně dvacet tři a on je dvacet dva, září, mně dal 22 a jsem 23, prosinec," prozradila zpěvačka v rozhovoru. O opravu na matrice však zřejmě nepožádala, protože oficiální zdroje uvádějí její datum narození stále 22. prosinec 1951.