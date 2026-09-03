Zemřela jazzová zpěvačka Cassandra Wilsonová. Vystupovala i v Česku

Ve Spojených státech v úterý zemřela Cassandra Wilsonová, slavná americká jazzová zpěvačka a držitelka dvou hudebních cen Grammy. Bylo jí 70 let. Ve čtvrtek o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na tiskové prohlášení jejího agenta. Wilsonová několikrát vystoupila také v Česku.
"Cassandra Wilsonová odešla pokojně ve svém domě, obklopena rodinou, blízkými přáteli a manažerem," uvedl její agent Robert Torre v prohlášení, v němž uctil památku "legendární jazzové umělkyně". Příčina úmrtí zpěvačky, která zesnula ve svém rodném městě Jackson ve státě Mississippi, nebyla oznámena. Agent vyzval k respektování soukromí rodiny.
Zpěvačka, skladatelka a producentka Wilsonová byla známá po celém světě. Proslavila se hlubokým a expresivním kontraaltovým hlasem. Spolupracovala mimo jiné s americkým jazzovým saxofonistou Stevem Colemanem nebo jazzovým trumpetistou a skladatelem Wyntonem Marsalisem.
Během své třicetileté kariéry byla časopisem Downbeat třikrát po sobě jmenovaná Jazzovou vokalistkou roku a dvakrát vyhrála cenu Grammy. První gramofonek získala v roce 1997 za nejlepší jazzový vokální výkon ve skladbě New Moon Daughter a druhý o 12 let později za nejlepší album s deskou Loverly.
Wilsonová 18. listopadu 2015 vystoupila v pražském Velkém sále Lucerny, kdy zakončila 20. ročník festivalu Struny podzimu. V Česku se poprvé představila v roce 2009 v pražském Rudolfinu.
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