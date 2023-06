Jediná ve studiu uměla anglicky. Zemřela Astrud Gilberto, nazpívala Dívku z Ipanemy

Její snový hlas zůstane navždy spjat s písní The Girl from Ipanema, kterou nazpívala začátkem 60. let minulého století. Ve věku 83 let toto pondělí v USA zemřela brazilská zpěvačka Astrud Gilberto. Informoval o tom britský deník Guardian.

Úmrtí na sociálních sítích oznámil její kytarista Paul Ricci, deníku The Independent jej potvrdil zpěvaččin syn Marcelo. "Byla důležitou součástí brazilské hudby po světě a svou energií změnila životy mnohých," uvedl. Příčina smrti není známa. Astrud Gilberto se narodila roku 1940 v brazilském státě Bahia. Matka byla Brazilka, otec pocházel z Německa. Dospívala v Riu de Janeiru, roku 1959 si vzala kytaristu Joãa Gilberta. O čtyři roky později jej doprovodila na cestě do New Yorku, kde s jazzovým saxofonistou Stanem Getzem a hvězdou brazilské bossa novy Antôniem Carlosem Jobimem jako dvaadvacetiletá natočila The Girl from Ipanema, skladbu, jež se pro mnohé stala synonymem tohoto žánru. Související Příjemný vrchol nejteplejšího dne v roce. Diana Krall se vrátila ke klasice Song, prvně natočený roku 1962, chtěl producent tentokrát zaznamenat i anglicky, aby mohl oslovit posluchače na Západě, a Astrud Gilberto byla z brazilské delegace ve studiu jediná, kdo toho byla schopna, popisuje Guardian. Antônio Carlos Jobim složil hudbu, básník Vinícius de Moraes dodal portugalský text, ten anglický napsal Norman Gimbel. Píseň byla dle pozdějšího sdělení tvůrců inspirovaná sedmnáctiletou Heloísa Pinheirou, která navštěvovala pláž ve čtvrti Ipanema a často při tom míjela bar Veloso, kde se autoři songu setkávali. Skladba se v roce 1964 stala hitem v USA i Velké Británii a získala Grammy pro píseň roku. Ještě tentýž rok se Astrud Gilberto s manželem rozvedla a absolvovala turné po Spojených státech i Evropě s kapelou saxofonisty Getze. Přestěhovala se do USA a po roce 1965 už v Brazílii nikdy nekoncertovala, píše The Independent. Srovnatelný hit už zpěvačka v nové vlasti podruhé nezaznamenala, přestože The Girl from Ipanema se začátkem 80. let vrátila do hitparád. Astrud Gilberto nakonec natočila přes 16 studiových desek a vydala dva koncertní záznamy. Vystupovala až do roku 2002, kdy ukončila kariéru. Roku 2008 převzala latinskou cenu Grammy za celoživotní přínos, dodává Guardian. Video: Astrud Gilberto zpívá skladbu The Girl From Ipanema Astrud Gilberto zpívá skladbu The Girl From Ipanema s kapelou saxofonisty Stana Getze, televizní záznam z roku 1964. | Video: Fabtv

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!