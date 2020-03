Zemřel slavný americký country zpěvák Kenny Rogers, bylo mu 81 let

V 81 letech zemřel slavný americký country zpěvák, pianista a kytarista Kenny Rogers, jehož písně se umisťovaly vysoko také v popových hitparádách. Podle agentury AP úmrtí v sobotu oznámil jeho agent.

Zřejmě nejvíc proslul písní o válečném veteránovi Ruby, Don't Take Your Love to Town, kterou pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát měl v repertoáru i český zpěvák Pavel Bobek.

Rogers zemřel doma ve městě Sandy Springs ve státě Georgia. Podle svého agenta Keitha Hagana se nacházel v hospicové péči a zemřel přirozenou smrtí.

RIP Kenny Rogers. Ruby 🎼🎼🎼 https://t.co/i51I9I2X6l — Mark Hughes (@Meatntata) March 21, 2020

Hudebník s charakteristickým nakřáplým hlasem, narozený v texaském Houstonu, prodal desítky milionů desek, vyhrál tři ceny Grammy a stal se hvězdou několika televizních filmů založených na jeho hitu The Gambler či dalších.

V 70. a 80. letech minulého století to z něj učinilo hvězdu prvního formátu. Rogersově kariéře se dařilo 60 let, než v roce 2017 ve svých 79 letech přestal vystupovat.

Kenny Rogers se kromě hudby a televize věnoval také podnikání, po vrcholu slávy v 90. letech minulého století například otevřel vlastní řetězec s rychlým občerstvením. Činný byl též v charitě, podporoval Červený kříž a vystoupil po boku mnoha dalších hvězd v písni We Are The World, jejímž cílem bylo ukončit hladomor ve světě.

Rogersova rodina vzhledem k pandemii způsobené koronavirem plánuje malý obřad v rodinném kruhu. Větší veřejná akce se bude konat později.