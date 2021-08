Zemřel zpěvák a kytarista Don Everly, polovina slavného dua The Everly Brothers

Ve věku 84 let zemřel zpěvák a kytarista Isaak Donald "Don" Everly, který tvořil se svým bratrem slavné rockové duo The Everly Brothers. Hudební časopis Rolling Stone je v minulosti označil za jedny z průkopníků rokenrolu. Mladší z bratrské dvojice Phillip "Phil" Everly zemřel v roce 2014 jako 74letý.

Podle rodiny hudebníka zemřel Isaak Donald "Don" v sobotu ve svém domě v americkém Nashvillu. "Don žil podle toho, co cítil ve svém srdci," uvedla rodina v prohlášení. Příčinu úmrtí neupřesnila. Zpěvák po sobě zanechal čtyři děti. Přežila ho i jeho matka, které je 101 let.

Související Zemřel člen slavného amerického dua The Everly Brothers

Společně se svým bratrem začali vystupovat v roce 1957 a v následujících pěti letech jim jejich písně získaly miliony fanoušků a první místa hitparád. Proslavili je zejména hity jako Bye, Bye Love, Wake Up, Little Susie a All I Have To Do Is Dream. Hudební časopis Rolling Stone v minulosti označil The Everly Brothers za "nejvlivnější vokální duo rocku", které ovlivnilo i řadu dalších velkých hudebních hvězd 60. let jako byli The Beatles, Simon a Garfunkel nebo The Beach Boys.

"Everly Brothers byli nejspíš vlivnější než Elvis Presley, když celou zemi prodchnuli novým zvukem rokenrolu," uvedl zmiňovaný magazín, který duo zařadil na 33. místo v žebříčku stovky nejvýznamnějších hudebníků.

Pouze v letech 1973 až 1983 zkoušeli bratři Everlyovi pracovat nezávisle na sobě, pak ale začali znovu spolupracovat. Na internetu je k vidění například jejich vystoupení právě z roku 1983. O tři roky později byli The Everly Brothers uvedeni do tehdy čerstvě založené rokenrolové síně slávy (Rock and Roll Hall of Fame), v roce 1997 pak získali ocenění za celoživotní dílo při udílení hudebních cen Grammy.