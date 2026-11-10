Zemřel významný hudebník Peter Smékal. Spolupracoval i s Lasicou a Satinským

Ve věku 88 let odešel hudebník, trumpetista, skladatel a aranžér Peter Smékal. O jeho úmrtí informoval Martin Jurčo na Facebooku Tanečního orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě. Smékal zesnul v pátek 6. listopadu ve slovenské metropoli.
Smékal byl významnou osobností slovenské populární a rozhlasové hudby. Narodil se 20. listopadu 1937 v Bratislavě. Původně studoval chemii, ale nakonec dal přednost hudbě. Od roku 1964 byl členem Tanečního orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě a patřil k jeho posledním žijícím členům. Jako trumpetista, aranžér i autor vytvořil řadu skladeb a nahrávek, které zanechaly trvalou stopu v historii slovenské hudby.
Spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi kultury. Působil i v legendárním Divadle Na korze. Jako člen Rádiokvintetu Československého rozhlasu připravoval nahrávky s Milanem Lasicou a Júliem Satinským. Významně se také podílel na profilové desce Zory Kolínské z roku 1970 jako autor, aranžér a producent.
Jeho písně zněly mimo jiné na Bratislavské lyře (např. v roce 1974 tam Peter Vašek představil skladbu Dívaj sa so mnou, o čtyři roky později Helena Blehárová píseň Túžim). Jeho instrumentální skladby nahrál Taneční orchestr Československého rozhlasu. Jeho práce doprovázela generace posluchačů a obohatila slovenskou hudební kulturu.
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