Zemřel undergroundový hudebník František Horáček. Říkali mu Jim Čert

Ve věku 69 let zemřel undergroundový zpěvák a akordeonista František Horáček, známý jako Jim Čert. Uvedli to v noci na středu na sociálních sítích historik Petr Blažek či kněz Ladislav Heryán.
Čert patřil k nepřehlédnutelným postavám české neoficiální scény 80. let. Rodák z Prahy hrál jak drsné popěvky, tak jemné balady ovlivněné knihami J. R. R. Tolkiena či zhudebněné básně Bohuslava Reynka.
Čertovu pověst po roce 1989 neblaze ovlivnilo odhalení, že byl řadu let agentem komunistické Státní bezpečnosti (StB). Po letech, kdy se veřejně probíraly podrobnosti jeho iniciativní spolupráce s tajnou policií, se Čert v roce 2007 omluvil dopisem zaslaným do českých médií.
"Dnes nás opustil Jim Čert. Měli jsme se rádi, a tak se na sebe znovu můžeme těšit," napsal na facebooku kněz Heryán o hudebníkovi, který by 25. února oslavil 70. narozeniny.
O úmrtí Čerta informoval ve stejné době také historik Blažek. Označil ho za skvělého muzikanta, který se velice trápil svou někdejší spoluprací s StB. "Opatruj, Pane, jeho duši. Upřímnou soustrast jeho rodině," uvedl Blažek na facebooku.
Eileen, stroj na peníze. Zrádkyně, slýchá "americká princezna“. Výsměch po dotazu je virálem
Říkají jí sněhová princezna. Dívka ze San Francisca a studentka Stanfordu je zosobněním amerického snu. Jenže reprezentuje Čínu, kde platí za jednu z nejobletovanějších sportovních superstar. Díky modelingu a marketingu je nejlépe placeným sportovcem olympiády, miliony na její účet sype i čínská vláda. Mnozí Američané jí to nemohou odpustit, a tak vášně kolem Eileen Gu planou i v Itálii.
Místo drahých raket sázka na laser. Ukrajina ukázala tichého „zabijáka“ ruských dronů
Nedostatek raket protivzdušné obrany nutí Kyjev hledat levnější řešení. Ukrajinská armáda proto pracuje na nasazení laserového děla, která má levně a efektivně čelit masovým útokům ruských sebevražedných dronů.
Špičkový smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra za 18 tisíc korun? Je to možné
Model Samsung Galaxy S25 Ultra představuje špičku mezi smartphony s operačním systémem Android. Má výbornou výbavu v čele s kvalitním fotoaparátem, dále software nabitý funkcemi a další výhody. Mobil teď navíc pořídíte opravdu se zajímavou slevou.
Rasisti jsou zbabělci, soptí Vinícius. Provokací vytočil i Mourinha, ten zahodil diplomacii
Výsledek úterního úvodního utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů Benfiky s Realem (0:1) zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.