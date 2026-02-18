Přeskočit na obsah
Hudba

Zemřel undergroundový hudebník František Horáček. Říkali mu Jim Čert

ČTK

Ve věku 69 let zemřel undergroundový zpěvák a akordeonista František Horáček, známý jako Jim Čert. Uvedli to v noci na středu na sociálních sítích historik Petr Blažek či kněz Ladislav Heryán.

Jim ČERT
Zpěvák František Horáček zvaný Jim Čert při vystoupení v pražské Lucerně.Foto: Profimedia
Čert patřil k nepřehlédnutelným postavám české neoficiální scény 80. let. Rodák z Prahy hrál jak drsné popěvky, tak jemné balady ovlivněné knihami J. R. R. Tolkiena či zhudebněné básně Bohuslava Reynka.

Čertovu pověst po roce 1989 neblaze ovlivnilo odhalení, že byl řadu let agentem komunistické Státní bezpečnosti (StB). Po letech, kdy se veřejně probíraly podrobnosti jeho iniciativní spolupráce s tajnou policií, se Čert v roce 2007 omluvil dopisem zaslaným do českých médií.

"Dnes nás opustil Jim Čert. Měli jsme se rádi, a tak se na sebe znovu můžeme těšit," napsal na facebooku kněz Heryán o hudebníkovi, který by 25. února oslavil 70. narozeniny.

O úmrtí Čerta informoval ve stejné době také historik Blažek. Označil ho za skvělého muzikanta, který se velice trápil svou někdejší spoluprací s StB. "Opatruj, Pane, jeho duši. Upřímnou soustrast jeho rodině," uvedl Blažek na facebooku.

