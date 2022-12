Odmítal psát songy o lásce. Zemřel Terry Hall z kapely The Specials

Ve věku 63 let po krátké nemoci zemřel Terry Hall, frontman britské ska kapely The Specials. Skupina o tom informovala na Facebooku. "Byl skvělý manžel, otec a jeden z nejlaskavějších, nejzábavnějších a nejupřímnějších lidí," napsali spoluhráči. "Jeho hudba a vystoupení vystihovaly podstatu života, radost, bolest, humor, boj za spravedlnost, a hlavně lásku," dodali.

Terry Hall z kapely The Specials roku 2014 na festivalu Isle of Wight. | Foto: ČTK/AP

Hall se narodil roku 1959 v anglickém Coventry a koncem 70. let proslul v The Specials, kteří do jamajského ska a reggae vnesli punkovou energii a přispěli k vzniku žánru zvaného 2tone. Začátkem 80. let se jejich skladba Ghost Town o pouličním násilí, prázdných městech a zavřených klubech na několik měsíců dostala do čela britské hitparády. Poté však Hall kapelu s muzikanty Nevillem Staplem a Lynvalem Goldingem opustil a založil formaci Fun Boy Three. The Specials se vrátili až v roce 2009.

Hallův život změnilo, když ho jako dvanáctiletého unesl učitel francouzštiny do Paříže za skupinou pedofilů. "Byl jsem unesen, odvezen do Francie a čtyři dny sexuálně zneužíván," řekl v roce 2019 časopisu The Spectator. "A pak jsem dostal pěstí do obličeje a byl ponechán na kraji silnice," dodal frontman, který zpíval, že "v tomhle světě mi nevadí neuspět".

Poznamenal, že se kvůli tomu celý život potýkal s depresemi. Jeho pozdějšího spoluhráče, kytaristu Lynvala Goldinga, zase kvůli barvě pleti pobodali nacionalisté před klubem.

Po hudební kariéře mimo The Specials se Hall ke skupině v pozměněné sestavě po letech znovu připojil. Loni vydali coververze protestních písní. Terry Hall jinak spolupracoval také s dalšími umělci, například s raperem Trickym, skupinou Gorillaz či zpěvačkou Lily Allen.

"Hudba The Specials vždy nesla společenský rozměr a zároveň letmo komentovala psychické zdraví. Odmítali psát songy o lásce. Do světa, v němž žili, se zasněné písně nehodily. Jejich hudba byla vždy komentářem doby," napsalo Aktuálně.cz, podle nějž The Specials nikdy netrpěli velkými ambicemi.

Hudba pro ně byla především způsobem, jak uniknout realitě. "Byla to alternativa k tomu, nemít žádný život. Nikdo nemohl najít práci, pět z nás vyhodili ze školy, takže jsme jen tak posedávali na chodnících. Nezaměstnaní. Opravdu nebylo na výběr," vzpomínal Hall pro televizi ABC.