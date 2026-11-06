Zemřel švédsko-americký dirigent Blomstedt, spolupracoval i s Českou filharmonií

Ve věku 99 let zemřel švédsko-americký dirigent Herbert Blomstedt. Švédský rozhlas informoval, že skonal ve středu 4. listopaduve svém domě v Göteborgu. Blomstedt, který v minulosti vedl vyhlášené orchestry, spolupracoval i s Českou filharmonií.
Blomstedt se narodil ve Spojených státech švédským rodičům, později vyrůstal ve Švédsku a Finsku. Během své kariéry, kdy získal řadu mezinárodních ocenění, čestných doktorátů a čestných dirigentských postů, působil jako šéfdirigent Filharmonie Oslo, Švédského a Dánského rozhlasového orchestru a Saského státního orchestru. Později se stal hudebním ředitelem Sanfranciského symfonického orchestru, šéfdirigentem Symfonického orchestru NDR a hudebním ředitelem Orchestru lipského Gewandhausu. Od roku 2019 byl čestným členem Vídeňských filharmoniků.
Českou filharmonii debutově řídil na dvou koncertech v roce 1993 a poté s ní pravidelně spolupracoval. Podle portálu ProMusica měl s Českou filharmonií na letošní prosinec naplánované další vystoupení v Rudolfinu. V únoru příštího roku se také chystal dirigovat vzpomínkový koncert věnovaný připomínce zničení Drážďan při bombardování na sklonku druhé světové války.
Švédský rozhlas uvedl, že Blomstedt patřil k nejuznávanějším švédským dirigentům a že byl znám svými interpretacemi Ludwiga van Beethovena, Antona Brucknera či Johannese Brahmse a že se věnoval i severským skladatelům, jako byli Carl Nielsen nebo Jean Sibelius.
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