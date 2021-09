Zemřel slavný český jazzový kontrabasista George Mraz, žil v USA

Ve věku 77 let tento čtvrtek zemřel hudebník a písecký rodák George Mraz, který přes 50 let žil v USA. Patřil mezi světově nejvyhledávanější jazzové kontrabasisty, podílel se na stovkách alb.

Na úmrtí, o kterém na Facebooku informovala hudebníkova žena Camilla, upozornily server Lidovky.cz a Český rozhlas Vltava.

Narodil se 9. září 1944 v Písku jako Jiří Mráz a postupně doprovázel nejvýznamnější jazzové muzikanty, mimo jiné Clarka Terryho, Herbieho Hancocka a Joa Williamse.

V roce 1969 ho angažoval Dizzy Gillespie do svého kvintetu v New Yorku, potom to bylo trio Oscara Petersona a zpěvačka Ella Fitzgeraldová. Působil také v seskupeních Charlieho Minguse, Tommyho Flanagana, Stana Getze a dalších vynikajících hráčů v oboru.

Při příležitosti jeho 65. narozenin mu roku 2009 tehdejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu prezidenta republiky.

George Mraz, který absolvoval pražskou konzervatoř, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa rozhodl emigrovat. Jako čtyřiadvacetiletý získal stipendium na proslulé Berkley School of Music v Bostonu. Zpočátku byl v Německu, poté přesídlil do USA.