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Zahraničí

Zemřel "policista" Victor Willis. Zpěvák legendárních Village People a hlas hitu YMCA

ČTK,Zahraničí

Ve věku 74 let po těžké nemoci v úterý zemřel zakládající člen americké disco formace Village People Victor Willis, uvedla ve středu skupina na facebooku a požádala o soukromí.

Skupina Village People v roce 1978, v době své největší slávy. Victor Willis je na snímku třetí zprava.
Skupina Village People v roce 1978, v době své největší slávy. Victor Willis je na snímku třetí zprava.Foto: Mario Casciano, Wikimedia
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Texaský rodák, který byl frontmanem uskupení a spoluautorem hitů YMCA, Macho Man a In the Navy podle prohlášení kapely podlehl "agresivní nemoci".

Skupina Village People vznikla v roce 1977 a vystupovala v kostýmech znázorňujících sexualizované mužské stereotypy, připomněl deník The New York Times (NYT). Willis vystupoval zpravidla v kostýmu policisty, později i jako námořní důstojník.

V posledních letech bývá skupina spojována s prezidentem Donaldem Trumpem, který pravidelně pouští jejich hudbu na svých veřejných vystoupeních a dokonce s nimi tančil na pódiu, připomíná NYT.

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