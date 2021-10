Zemřel Paddy Moloney, s kapelou Chieftains zpopularizoval irskou hudbu

Ve věku 83 let zemřel Paddy Moloney, frontman irské kapely The Chieftains. Napsal to deník Guardian. Sestava založená roku 1962 v Dublinu výrazně přispěla k renesanci tamní tradiční hudby, kterou díky smlouvě s vydavatelstvím Island Records rozšířila také do USA. Měla vliv na vývoj takzvaného keltského rocku a ovlivnila několik generací anglických folkrockových písničkářů.

Kapela natočila přes 40 desek a získala šest cen Grammy. Spolupracovala se zpěváky Lucianem Pavarottim, Vanem Morrisonem, Tomem Jonesem, Elvisem Costellem, Joni Mitchellovou nebo Mickem Jaggerem a hrála mimo jiné pro papeže Jana Pavla II. nebo anglickou královnu Alžbětu II., připomíná Guardian. Chieftains rovněž vytvořili soundtrack k filmům Barry Lyndon režiséra Stanleyho Kubricka, Gangy New Yorku od Martina Scorseseho nebo k televiznímu Ostrovu pokladů s herci Charltonem Hestonem, Christianem Balem a Christopherem Leem. Související Mišík: Za bolševika jsme žili v kleci. Někteří strádají i teď, ale máme svobodu slova "Na rozdíl třeba od Fairport Convention, Bothy Bandu nebo Planxty měli vždycky blíž ke komorní hudbě než k rocku a dlouho zůstávali prakticky nedotčeni elektrifikovaným folkrockem. O to větší poctou pro ně v roce 1974 bylo hrát v San Francisku před skupinou Grateful Dead, ikonou kalifornských hippies," napsal před devíti lety v Hospodářských novinách kritik Jiří Černý. Podle něj skupina nikdy nevlastnila jen průrazné sólové hlasy, proto tak často spolupracovala s hosty. Paddy Moloney hrál na irské dudy, píšťalu nebo rámový buben bodhrán. Ze zakladatelů Chieftains už dnes žije jen šestaosmdesátiletý Michael Tubridy, ten však sestavu koncem 70. let minulého století opustil. Začátkem minulé dekády Chieftains vydali album San Patricio, na kterém s kytaristou Ryem Cooderem zkoumali průniky mezi irskou a mexickou hudbou. Podnětem k tomuto projektu se stal příběh irských imigrantů, kteří roku 1846 dezertovali z batalionu americké armády, aby se v tehdejší válce přidali na stranu Mexika. Definitivně se Chieftains s nahrávacím studiem rozloučili roku 2012 albem Voice of Ages, na němž hostovali písničkáři Imelda Mayová, Bon Iver či kapely Carolina Chocolate Drops a Punch Brothers. Téhož roku sestava oslavila 50. výročí. Na rozlučkové turné se Chieftains vypravili předloni, poslední koncerty však museli odložit kvůli pandemii koronaviru. Koncem 80. let Chieftains vydali populární album Irish Heartbeat se zpěvákem Vanem Morrisonem. | Video: RTÉ