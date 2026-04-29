Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové

Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
Oskar Petr byl český hudební skladatel, textař a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas známý i ze skupiny Jazz Q pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla. Na začátku 80. let emigroval do Německa a následně žil v Kalifornii. Vystupoval s vlastní skupinou Fabrica Atomica.
Působil také jako textař. Napsal například píseň Hříšná těla, křídla motýlí pro debutové album Anety Langerové Spousta andělů, song Chci zas v tobě spát pro debutovou sólovou desku Davida Kollera nebo hit Medvídek pro kapelu Lucie (album Větší než malé množství lásky), za kterou získal Cenu hudební akademie v kategorii Skladba roku (1999). Dosud vydal tři sólová alba: Krev, bláto, slzy (1994), Fabrica Atomica (2003) a Jsme starý jako děti (2013).
"Oskara jsem po revoluci poznal nejdřív na Lávce, kde vlastnil část hospody a každý večer tam byly mejdany. Pak jsem ho potkal kousek na nábřeží a tam mi říkal, že pro mě má písničku. Jmenovala se Chci zas v tobě spát. To byl rok 1991 nebo 1992 a od té doby jsme byli kamarádi," řekl portálu Headliner David Koller. "Takových písní, co psal on, by každý chtěl mít víc," dodal.
K nejznámějším písničkám Marsyas patří Petrova skladba Zmrzlinář, která byla jednou z ústředních skladeb filmu Pupendo. Oskar Petr stojí rovněž za hitem Nevinná, který zněl u filmu Účastníci zájezdu režiséra Jiřího Vejdělka.
Kromě toho psal i pro kapelu B.S.P, je např. autorem textu k písni Hvězdnej pták, kterou zpívá Kamil Střihavka. Jako muzikant autorsky spolupracoval i na písních pro Dana Bártu, Annu K., Leonu Machálkovou nebo Helenu Vondráčkovou. Hrál také s Ondřejem Hejmou a Kateřinou Pelíškovou v triu Marush.
„Náš zmrzlinář odjel... Umřel Oskar Petr, kterému pámbu nadělil fůru talentu na mnohé. Uměl také neskutečně vytočit, občas jsem musel držet ruce v kapsách, abych po něm něco nehodil. Měl jsem ho moc rád. Škoda všeho, co už neuděláme, Oskare,“ uveřejnil na svém facebookovém profilu editor nakladatelství Galén Lubomír Houdek.
Cílem nové regulace není vybírat pokuty, ale zvýšit odolnost státu
Zákon o kybernetické bezpečnosti, účinný od loňského listopadu, se dotkl tisícovek domácích firem. O tom, jaké konkrétní změny legislativa přináší, jaké povinnosti z ní pro dotčené firmy vyplývají a jak jsou na to tyto podniky připraveny, se diskutovalo na setkání expertů na kyberbezpečnost, které uspořádal týdeník Ekonom.
Odškodné 20 tisíc je málo. Ústavní soud zrušil rozsudek v případu znásilněné dívky
Pražské soudy chybovaly, když oběti znásilnění přiznaly odškodné jen 20 tisíc korun, tedy desetinu uplatněného nároku. Ve zbytku ji odkázaly na civilní řízení, což podle nálezu Ústavního soudu zbytečně prodlužovalo cestu k odpovídajícímu zadostiučinění. Dívce bylo v době činu 15 let. O rozhodnutí informovala ve středu Česká tisková kancelář.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.