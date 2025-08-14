Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

Dopita hrál například titulní roli v muzikálu Dracula, v níž alternoval s Danielem Hůlkou, a vystupoval i v muzikálových představeních Hudebního divadla Karlín či pražského Divadla Kalich nebo v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Věnoval se také hře na netradiční nástroj - pilu, se kterou procestoval svět a natočil několik alb.
Dopita se narodil v prosinci 1947 v Olomouci, kde zpíval v dětském sboru. Podle životopisu na webu Jihočeského divadla vystudoval operní zpěv na konzervatoři v Brně a v začátcích své kariéry působil mimo jiné jako sólista orchestru Gustava Broma. Později vystupoval po celém Česku a také například v Polsku. V roce 1993 nastoupil do Jihočeského divadla, kde se objevoval v operách, ale i muzikálech.
Právě muzikálové role ho později zavedly i do Prahy. "Bylo nám nesmírným potěšením i ctí s Petrem spolupracovat na muzikálech Johanka z Arku, Robin Hood a Tajemství," oznámilo dnes na svém webu Divadlo Kalich. V Hudebním divadle Karlín si zase zahrál třeba v muzikálu Jekyll & Hyde. Od roku 1996 rovněž tři roky vystupoval v původním českém muzikálu Karla Svobody a Zdeňka Borovce Dracula v titulní roli hraběte Draculy.
Navíc procestoval svět s neobvyklým hudebním nástrojem, kanadskou pilou. S ní se účastnil mezinárodních hudebních festivalů, absolvoval koncerty, natáčel alba a podílel se i na dílech jiných hudebníků.