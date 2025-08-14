Hudba

Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

před 16 minutami
Ve věku 77 let ve středu zemřel muzikálový a operní pěvec, hudebník a hráč na kanadskou pilu Petr Dopita. Na Facebooku to oznámily Dopitovy dcery Anna a Agáta, uvedl server iDnes.cz. O zpěvákově úmrtí informoval podle CNN Prima News také producent Tomáš Ságl.
Dopita hrál například titulní roli v muzikálu Dracula, v níž alternoval s Danielem Hůlkou, a vystupoval i v muzikálových představeních Hudebního divadla Karlín či pražského Divadla Kalich nebo v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Věnoval se také hře na netradiční nástroj - pilu, se kterou procestoval svět a natočil několik alb.

Dopita se narodil v prosinci 1947 v Olomouci, kde zpíval v dětském sboru. Podle životopisu na webu Jihočeského divadla vystudoval operní zpěv na konzervatoři v Brně a v začátcích své kariéry působil mimo jiné jako sólista orchestru Gustava Broma. Později vystupoval po celém Česku a také například v Polsku. V roce 1993 nastoupil do Jihočeského divadla, kde se objevoval v operách, ale i muzikálech.

