Zemřel Jiří Cerha, členovi skupin Spirituál kvintet a C&K Vocal bylo 78 let

Ve věku 78 let toto úterý zemřel Jiří Cerha, dlouholetý člen skupin C&K Vocal a Spirituál kvintet. "Se zármutkem jsme přijali zprávu, že včera (26. října) ve večerních hodinách odešel do muzikantského nebe Jirka Cerha řečený Cidla. Zpěvák, skladatel, pedagog, kapelník C&K Vocalu, od roku 2000 člen Spirituál kvintetu. Je nám to moc líto," uvedli jeho spoluhráči.

Cerha zemřel 13 dní poté, kdy v pražské Lucerně zakončil Spirituál kvintet šedesátiletou kariéru. Nejstarší československá folková skupina tam 13. října odehrála poslední ze série 14 rozlučkových koncertů. "Přestože v souboru působí dva osmdesátníci, kapela zvládla na plný plyn skoro tříhodinový program. Ba co víc, Spirituál kvintet přetavil i - řečeno slovy Jiřího Tichoty - penzijní věk části souboru ve svou výhodu," napsal o koncertech kritik Josef Vlček. Související Rozlučka Spirituál kvintetu v Lucerně: Co píseň, to základní kámen českého folku 8 fotografií Cerha se narodil 10. června 1943 v Praze. Vyučoval komponování a zpěv na pražské konzervatoři. Jako skladatel se zabýval scénickou hudbou a zhudebňováním různých děl, například Shakespearových Sonetů v překladu Martina Hilského. Zpíval na albech C&K Vocalu a Spirituál kvintetu, s Petrem Skoumalem účinkoval na dětské desce Kdyby prase mělo křídla z 90. let minulého století. Ve skupině Spirituál kvintet barytonista Cerha zpíval. Autorsky je spjatý především s vokálním C&K Vocalem, který založil v roce 1970 s Ladislavem Kantorem. Cerha v něm měl skladatelský podíl a byl významným interpretem. "Na úhoru české scény se snažili přicházet s hudbou inteligentní, v podstatě artrockovou," řekl o nich hudební kritik Ondřej Bezr. Související Píseň Čerstvý vítr zakončila šedesátiletou kariéru Spirituál kvintetu V osmdesátých letech měla skupina opakovaně zákaz vystupování od tehdejšího komunistického režimu. Od roku 1990 se musela obejít bez Ladislava Kantora, který se stal poradcem prezidenta Václava Havla. Skupina získala angažmá v pražském Divadle Labyrint, kde byl od roku 1991 Cerha sedm let hudebním dramaturgem. Ten jako vedoucí C&K Vocalu působil od roku 1988, v roce 2000 se stal členem Spirituál kvintetu. Serveru Novinky.cz nedávno Cerha sdělil, že plánuje dopsat knihu o C&K Vocalu. Cerha byl také autorem scénické hudby a písní pro Divadlo Semafor, pražské Realistické divadlo nebo Divadlo v Příbrami. Záznam části loňského rozlučkového vystoupení Spirituál kvintetu v Lucerně. | Video: Youtube/Krokodýl