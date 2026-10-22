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Hudba

Zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák skupiny Brutus. Bylo mu pouhých 30 let

Kultura
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Ve středu 21. října ve věku třiceti let náhle zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák rakovnické rockové skupiny Brutus. Kapela o jeho úmrtí informovala ve čtvrtek na svém Facebooku. Příčina jeho skonu zatím nebyla oficiálně zveřejněna.

Ivan Novák působil v kapele Brutus od začátku roku 2026 jako druhý hlavní zpěvák.
Ivan Novák působil v kapele Brutus od začátku roku 2026 jako druhý hlavní zpěvák. Foto: Facebook kapely Brutus
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Novák patřil k nejmladším členům sestavy, v níž působil teprve od začátku letošního roku. V kapele Brutus zastával roli druhého hlavního zpěváka.

Pro Nováka byl nástup do legendární bigbítové formace splněním dlouholetého snu. Ke skupině, která je na české hudební scéně známá mimo jiné z filmu Indiánské léto, Dvě nevěsty a jedna svatba či seriálu Comeback, přilnul už jako třináctiletý fanoušek.

„S bolestí v srdci vám musíme oznámit smutnou zprávu. Náhle a nečekaně nás opustil zpěvák, kamarád a úžasný člověk s obrovským srdcem… Ivan ‚Igánek‘ Novák. Jeho hlas a energie s námi i s vámi zůstanou navždycky. Děkujeme vám za veškerou podporu a tichou vzpomínku,“ uvedli hudebníci ve svém rozloučení na Facebooku.

Kapela k oznámení připojila video s Novákovým vystoupením, na němž zpívá jeden z jejích známých hitů, a dodala, že odešel „do největšího orchestru světa“.

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Ivan Novák po sobě zanechal manželku a dvě malé děti. Jeho odchod zasáhl nejen rodinu a kolegy, ale i širokou komunitu posluchačů, kteří si jeho hlas, energii a krátké, ale výrazné působení v kapele budou připomínat prostřednictvím hudby.

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Skupina Brutus proslula tancovačkovým bigbítem. Její počátky sahají až do roku 1966, kdy v Rakovníku vznikla skupina Mandragora, která ale musela v době normalizace svoji činnost pozastavit.

V roce 1980 se pak skupina pojmenovala Brutus, ale několik let před revolucí vystupovala pod krycím jménem Kyklop, na podzim roku 1989 se vrátila k názvu Brutus. Mezi její nejznámější písně patří Opijem se, Hospody, hospody a restaurace nebo Dlažební kostka.

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