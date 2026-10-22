Zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák skupiny Brutus. Bylo mu pouhých 30 let

Ve středu 21. října ve věku třiceti let náhle zemřel Ivan „Igánek“ Novák, zpěvák rakovnické rockové skupiny Brutus. Kapela o jeho úmrtí informovala ve čtvrtek na svém Facebooku. Příčina jeho skonu zatím nebyla oficiálně zveřejněna.
Novák patřil k nejmladším členům sestavy, v níž působil teprve od začátku letošního roku. V kapele Brutus zastával roli druhého hlavního zpěváka.
Pro Nováka byl nástup do legendární bigbítové formace splněním dlouholetého snu. Ke skupině, která je na české hudební scéně známá mimo jiné z filmu Indiánské léto, Dvě nevěsty a jedna svatba či seriálu Comeback, přilnul už jako třináctiletý fanoušek.
„S bolestí v srdci vám musíme oznámit smutnou zprávu. Náhle a nečekaně nás opustil zpěvák, kamarád a úžasný člověk s obrovským srdcem… Ivan ‚Igánek‘ Novák. Jeho hlas a energie s námi i s vámi zůstanou navždycky. Děkujeme vám za veškerou podporu a tichou vzpomínku,“ uvedli hudebníci ve svém rozloučení na Facebooku.
Kapela k oznámení připojila video s Novákovým vystoupením, na němž zpívá jeden z jejích známých hitů, a dodala, že odešel „do největšího orchestru světa“.
Ivan Novák po sobě zanechal manželku a dvě malé děti. Jeho odchod zasáhl nejen rodinu a kolegy, ale i širokou komunitu posluchačů, kteří si jeho hlas, energii a krátké, ale výrazné působení v kapele budou připomínat prostřednictvím hudby.
Skupina Brutus proslula tancovačkovým bigbítem. Její počátky sahají až do roku 1966, kdy v Rakovníku vznikla skupina Mandragora, která ale musela v době normalizace svoji činnost pozastavit.
V roce 1980 se pak skupina pojmenovala Brutus, ale několik let před revolucí vystupovala pod krycím jménem Kyklop, na podzim roku 1989 se vrátila k názvu Brutus. Mezi její nejznámější písně patří Opijem se, Hospody, hospody a restaurace nebo Dlažební kostka.
ŽIVĚ Jablonec - Brighton. Na sever Čech dorazil tým, který aktuálně válcuje anglickou ligu
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Jabloncem a Brightonem.
Plameny v Budapešti, jaro v Praze. Od krvavého maďarského povstání uplynulo 70 let
V říjnu 2026 si v Maďarsku připomínáme 70. výročí revoluce z roku 1956. Tehdy se maďarský lid chopil zbraní, aby si vydobyl ztracenou svobodu, získal zpět svou důstojnost a obhájil své místo mezi evropskými národy. Během demonstrací a bojů položily život tisíce lidí, desetitisíce dalších byly zatčeny a přibližně 200 tisíc lidí ze země uprchlo.
„Pauza? Ať si vezme menopauzu,“ urážel Ševčík poslankyni. Naštval i Babiše, Macinka si přisadil
Středeční výrok poslance SPD Miroslava Ševčíka o menopauze, který zazněl po žádosti předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové o pauzu na jednání frakce, odmítl kromě opozice i premiér Andrej Babiš (ANO).
ŽIVĚ Ukrajinské úřady nařídily evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska
Ukrajinské úřady ve čtvrtek nařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska, dvou měst, která Ukrajinci stále ovládají v průmyslovém regionu Donbas na východě země. Tato města představují poslední bašty ukrajinské armády v regionu, který se Kreml snaží celý dobýt, píše agentura AFP.