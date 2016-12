Zemřel hudebník a producent Jiří Smetana, autor textu k písni Slunečný hrob

před 3 hodinami

Ve věku 71 let zemřel hudebník a producent Jiří Smetana. Serveru iDNES.cz to potvrdila jeho dcera Emma Smetana. Byl mimo jiné autorem textu k písni Vladimíra Mišíka Slunečný hrob, dlouholetým dramaturgem pařížského hudebního klubu Gibus nebo manažerem a producentem romské kapely Kale. Smetana se narodil 16. prosince 1945. V roce 1972 emigroval do Francie. Ve známém pařížském hudebním klubu Gibus dělal nejprve diskžokeje, od roku 1979 ho pak vedl jako umělecký ředitel. Objevil některé světové hvězdy, například kapelu The Police se zpěvákem Stingem, The Clash, zpěvačku Annie Lennox nebo skupiny Blur a Oasis. Byl také dlouholetým manažerem zpěvačky Věry Bílé se skupinou Kale.

autor: ČTK