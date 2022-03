Zemřel bubeník skupiny Foo Fighters, Tayloru Hawkinsovi bylo jen 50 let

Ve věku 50 let zemřel Taylor Hawkins, dlouholetý bubeník americké rockové skupiny Foo Fighters. Ta to oznámila na Twitteru. Podrobnosti o příčině úmrtí zatím nejsou známé. Podle agentury DPA byl hudebník nalezen mrtvý v hotelu v kolumbijské Bogotě, kde měla kapela zahrát na festivalu.

"Rodina Foo Fighters je otřesena tragickou a předčasnou ztrátou milovaného Taylora Hawkinse," uvedli spoluhráči. "Jeho hudební duch a nakažlivý smích s námi zůstanou navždy," dodali. Sestava měla tento pátek vystoupit v Bogotě, o den později v brazilském São Paulo a později v USA, včetně účinkování na předávání amerických cen Grammy v noci ze 3. na 4. dubna.

Podle agentury AP byl Hawkins patrně nejvýraznějším členem skupiny po frontmanovi Daveu Grohlovi. Po jeho boku se objevoval při rozhovorech, měl důležité role ve videoklipech a účinkoval také v nedávném hororovém komediálním filmu Studio 666. Deník New York Times píše, že Hawkins do bicích tloukl hlava nehlava, vzezřením připomínal surfaře a neustále se při hraní až dětsky ušklíbal.

Taylor Hawkins se narodil roku 1972 v Texasu, odkud se však jeho rodiče záhy přestěhovali do Kalifornie. Tam vyrůstal a od deseti let se učil hrát na bicí. "Když jsem dostal svoji první bicí soupravu, poslouchala mě máma. Vždycky mě povzbuzovala a říkala, že ze mě určitě bude muzikant," vzpomínal.

Za své vzory uváděl Rogera Taylora z kapely Queen, Phila Collinse z Genesis nebo Stewarta Copelanda z The Police. Oproti nim měl ale blíž k žánrům jako punk nebo metal. "Když jsem v roce 1982 slyšel naživo Queen, změnilo mi to život. Tři dny jsem nespal. Tím začala moje posedlost rockem, od té doby jsem věděl, že chci hrát v rockové kapele," říkal.

První zkušenosti sbíral po boku kalifornské skupiny Sylvia a rockové zpěvačky Sass Jordanové. V 90. letech minulého století pak Hawkins na turné doprovázel písničkářku Alanis Morissette, která toho času zažívala své nejslavnější období.

Ve Foo Fighters působil od roku 1997, kdy vystřídal původního bubeníka Williama Goldsmithe. Tuto skupinu o tři roky dříve založil Dave Grohl, pro změnu bubeník jiné kapely Nirvana, a to po smrti jejího frontmana Kurta Cobaina.

Od té doby Foo Fighters třikrát vystoupili v Praze, poprvé hned roku 1995, naposledy před pěti lety v O2 areně. Skupinu tvoří ještě baskytarista Nate Mendel a kytaristé Chris Shiflett s Patem Smearem. Na kontě mají deset alb, na nichž Hawkins někde také zpívá a hraje na kytaru nebo klavír. Proslavili se singly jako Everlong, Times Like These nebo Learn To Fly. Získali 12 cen Grammy, loni byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Poslední koncert s Taylorem Hawkinsem odehráli 20. března na argentinské odnoži festivalu Lollapalooza. "Chci, abychom se stali největší kapelou na světě," řekl Hawkins vloni, kdy Foo Fighters vydali album Medicine at Midnight.

Na jejich koncertech bubeník dostával prostor zazpívat coververzi skladby Somebody to Love od Queen. Pravidelně také míval několikaminutové sólo.

Hawkins v minulosti trpěl závislostí na tvrdých drogách, roku 2001 se předávkoval v Londýně a skončil v kómatu. "Každý jde po své cestě a já to na té své vzal opravdu daleko," komentoval to později se slovy, že kdysi věřil na "rockový mýtus, kdy musíte žít rychle a zemřít mladí".

Taylor Hawkins míval na koncertech Foo Fighters několikaminutové sólo. Záznam z festivalu Rock in Rio, 2019. Foto: ČTK/AP | Video: Rock in Rio

Bubeník byl "opravdu skvělý muzikant i člověk", reagoval v sobotu na Twitteru britský rocker Ozzy Osbourne, když kondoloval manželce, dětem, kapele i fanouškům. "Uvidíme se tam nahoře," vzkázal třiasedmdesátiletý Osbourne.

"Nemůžeme tomu uvěřit," uvedla kanadská kapela Nickelback. "Bůh žehnej Tayloru Hawkinsovi. Miloval jsem tvůj zápal a nezastavitelný rockový nápřah. Budiž ti země lehká," dodal kytarista Tom Morello.