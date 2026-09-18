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Hudba

Zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. Bylo mu 56 let

ČTK
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Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. S odkazem na jeho rodinu o tom informovala agentura AP. Držitel divadelního ocenění Tony a hudební ceny Grammy zemřel ve čtvrtek 17. září na orgánové selhání, sdělila deníku The New York Times (NYT) jeho matka Suzanne Sheiková.

Duncan Sheik
Americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik ve Florence Gould Hall v New Yorku v dubnu 2022.Foto: Profimedia – Erik Pendzich / Alamy
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Autor hitu Barely Breathing (1996) prorazil na newyorské Broadwayi s muzikálem Probuzení jara (v anglickém originále Spring Awakening), který vychází z divadelní hry z 19. století od německého dramatika Franka Wedekinda.

Muzikál, k němuž Sheik složil hudbu a dramatik Steven Sater texty, otevřeně zobrazuje incest, potrat a sebevraždu a byl částečně zamýšlen jako varování, že dospívající potřebují správné informace o sexu, aby se vyhnuli tragickým omylům. Na Broadwayi se muzikál od roku 2006 hrál zhruba 860krát a získal osm cen Tony, mimo jiné za nejlepší muzikál, a také cenu Grammy za nejlepší album muzikálového představení.

Později Sheik, který byl rodákem z New Jersey a od svých 19 let byl praktikujícím buddhistou, složil hudbu k muzikálům American Psycho a Alice by Heart (podle předlohy Alenky v říši divů) a pokračoval ve spolupráci se Saterem.

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