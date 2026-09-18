Zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. Bylo mu 56 let

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. S odkazem na jeho rodinu o tom informovala agentura AP. Držitel divadelního ocenění Tony a hudební ceny Grammy zemřel ve čtvrtek 17. září na orgánové selhání, sdělila deníku The New York Times (NYT) jeho matka Suzanne Sheiková.
Autor hitu Barely Breathing (1996) prorazil na newyorské Broadwayi s muzikálem Probuzení jara (v anglickém originále Spring Awakening), který vychází z divadelní hry z 19. století od německého dramatika Franka Wedekinda.
Muzikál, k němuž Sheik složil hudbu a dramatik Steven Sater texty, otevřeně zobrazuje incest, potrat a sebevraždu a byl částečně zamýšlen jako varování, že dospívající potřebují správné informace o sexu, aby se vyhnuli tragickým omylům. Na Broadwayi se muzikál od roku 2006 hrál zhruba 860krát a získal osm cen Tony, mimo jiné za nejlepší muzikál, a také cenu Grammy za nejlepší album muzikálového představení.
Později Sheik, který byl rodákem z New Jersey a od svých 19 let byl praktikujícím buddhistou, složil hudbu k muzikálům American Psycho a Alice by Heart (podle předlohy Alenky v říši divů) a pokračoval ve spolupráci se Saterem.
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