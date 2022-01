Hrál také ve Fight Clubu. Zemřel americký zpěvák Meat Loaf, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let zemřel americký rockový zpěvák řečený Meat Loaf, jehož první sólové album Bat Out of Hell patřilo k nejprodávanějším v USA. Kromě toho na sebe upozornil rolí bývalého poslíčka Eddieho v hororovém filmovém muzikálu Rocky Horror Picture Show, kde účinkoval po boku Tima Curryho a Susan Sarandonové.

O úmrtí informovaly agentura Reuters a deník Evening Standard s odvoláním na rodinu. "Víme, co pro vás znamenal, a hluboce si vážíme vaší lásky a podpory v této těžké době," uvedla rodina. Příčina úmrtí není známá.

Meat Loafova deska Bat Out of Hell z roku 1977 patří k 35 nejúspěšnějším v historii amerického žebříčku, prodalo se jí 14 milionů kusů. Do hitparád se dostaly dva singly, Two of Three Ain’t Bad a Paradise by the Dashboard Light, což byl duet se zpěvačkou Ellen Foleyovou.

Celkově Meat Loaf prodal přes 100 milionů alb, k dalším úspěšným patřily Dead Ringer a Bad Attitude z 80. let. Účinkoval také ve filmu Fight Club z roku 1996, kde ztvárnil muže umírajícího na rakovinu.